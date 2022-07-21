İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar

Başakşehir’de gece saatlerinde asker eğlencesi yapan bir grup yolu önce trafiğe kapattı sonrasında havaya ateş açtı.

Başakşehir'de gece saatlerinde asker eğlencesi yapan bir grup yolu önce trafiğe kapattı sonrasında havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Olay, dün gece saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısımda meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçların yolu kesip havaya ateş açtıktan sonra konvoy halinde hareket ettikleri görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.