Askeri Muhalefeti Temsil Ahmet Tuma: “Astana görüşmeleri Suriye'nin geleceğini ele alan tek süreçtir. Direniş sürecimizi sürdürmek için orada olacağız"

Suriye konulu garantörler toplantılarında askeri muhalefeti temsil eden heyetin başkanı Ahmet Tuma, “Astana görüşmeleri Suriye'nin geleceğini ele alan tek süreçtir. Direniş sürecimizi sürdürmek için orada olacağız" dedi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek Suriye konulu garantörler toplantısı öncesi Suriye Ulusal Koalisyonu (SUKO), tarafından İstanbul'da bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda askeri muhalefeti temsil eden heyetin başkanı Ahmet Tuma yaptığı açıklamada Suriye konulu toplantıya katılacaklarını kaydetti.

Astana görüşmelerinin Suriye'nin geleceğini ele alan tek süreç olduğunu aktaran Tuma, “Orada olmamızın daha evla olduğunu düşündüğümüz için toplantıya gitme kararı aldık. Direniş sürecimizi sürdürmek için orada olacağız. Suriye halkının bütün kesimlerini temsil ediyoruz. Suriye'deki askeri muhalefet siyasi çözümün en önemli parçasıdır” dedi.

1-2 Ağustos'ta gerçekleşecek Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nda toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) heyeti ile de görüşeceklerini vurgulayan Tuma, "Toplantıda Anayasa Komitesi'ndeki son durumu da ele alacağız. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin durumunu da görüşeceğiz. Lübnan heyetinin toplantıda gözlemci olarak katılması bu konuyu görüşmemiz için önemli bir fırsat olacaktır. Anayasa Komitesi'nin oluşturulması konusunda son dönemde olumlu gelişmeler oldu. Anayasa Komitesi'nin ilanına ilişkin muhtemelen yakın zamanda bir açıklama gelecektir" ifadelerini kullandı.

Rejim ve destekçilerinin Anayasa Komitesi'nin kuruluş sürecini sürekli engellemeye çalıştığını aktaran Tuma, "Anayasa Komitesi kurma çalışmaları sırasında rejim sürekli kabul edilemeyecek şartlar öne sürüyordu. Rejim, komitenin başkanlığını ve üçte ikilik çoğunluğunu istiyordu ama bu kabul edilmedi" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye desteklerinden dolayı da teşekkür eden Tuma, "İdlib yoğun saldırılara uğruyor. Uluslararası toplum, katliamları görmezden geliyor. Halkımızı katleden ve ülkemizi yerle bir eden rejimin terörünü ifşa edeceğiz. Sahadaki askeri muhaliflerin seslerini uluslararası arenaya ulaştırmak istiyoruz. Sahadaki askerlerin emeklerini heba etmeyeceğiz. İki savaşımız var. Biri sahada diğeri de siyasi arenada. Düşmanlarımıza sahada olduğu gibi siyasi arenada da yenilmeyeceğiz. Rejimin 'Suriye halkını temsil etme' iddialarına da asla izin vermeyeceğiz" dedi.