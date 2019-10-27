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“Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını” tiyatro oyunu Başakşehir'de

Kedi Sahne Sanatları’nın sahnelediği “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını” adlı tiyatro oyunu, Başakşehirli tiyatroseverlerle buluştu.

Kedi Sahne Sanatları'nın sahnelediği “Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını” adlı tiyatro oyunu, Başakşehirli tiyatroseverlerle buluştu.


Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen, Güngör Dilmen'in yazıp Hakan Altıner'in yönettiği oyunda Neriman Uğur, Altan Gördüm, İsmail Düvenci, Burçin Bildik, Şeyla Halis, Sadi Özen, Sezgin Uzunbekiroğlu, Çimen Akgün, Hakan Çelik ve Erdoğan Soytürk rol aldı.


Aşk için yapılabileceklerin işlendiği oyunun teması şöyleydi:


"Sonu mutlu bitmemiş bir 'aşk' uğruna neleri yakabilirsiniz? Mektupları, resimleri, armağanları belki. Ama koca bir mahalleyi yakabilir misiniz? 'Dünyaları yakacak bir aşk' ise o da mümkün."


Büyük bir ilgiyle takip edilen oyun ayakta alkışlandı.

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