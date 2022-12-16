İhlas Haber Ajansı

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Aşkın Nur Yengi, en güzel şarkılarını 24 Aralık'ta seslendirecek

Türk popunun sevilen seslerinden Aşkın Nur Yengi, 24 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Moda Kayıkhane’de sahne alacak.

Türk popunun sevilen seslerinden Aşkın Nur Yengi, 24 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Moda Kayıkhane'de sahne alacak. Konserin biletleri ise Biletinial'da satışa sunuldu.


Türk popunun sevilen seslerinden Aşkın Nur Yengi, 24 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Moda Kayıkhane'de müzikseverlerle buluşuyor. Saat 22.00'de başlayacak konserin biletleri kültür, sanat, eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılabilmesini sağlayan Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

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