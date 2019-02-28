ASKON, yeni genel merkez binasını açtı

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON), Zeytinburnu'ndaki yeni genel merkez binası açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleştirdi. Törende konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, hedeflerinin dört yıl içinde 81 ilde 15 bin personelin istihdam edilmesi olduğunu kaydetti.

Yurt içi ve yurt dışı yaygın şube ağları ile 5 binin üzerinde iş insanı, 15 bin üye işletmesi ile 700 bin kişiye istihdam sağlayan ve üyeleri vasıtasıyla da 17 milyar dolar ihracat yapan Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON), kuruluş fikrinin temellerinin atıldığı yıl dönümünde yeni genel merkez binasının açılışını gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un katıldığı açılışa ayrıca birçok üst düzey bürokrat, iş dünyasının temsilcileri ve ASKON üyeleri katılım sağladı.

Yıldırım, “Yapılan darbeler ekonomide bizi 10 sıra geri attı”

Binali Yıldırım, ASKON yeni Genel Merkezi'nde yapmış olduğu konuşmasında yeni genel merkezin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “İnsanları din, millet, mezhep olarak ayırmayalım. Bizler de teknolojide ve birçok alanda dünyada önde gidenlerden olalım. Darbelerle, baskılarla anılmayalım. Türkiye'de darbeler olmasaydı, Türkiye bugün dünyanın 7. ekonomisi olacaktı. Yapılan darbeler, bu sırayı 10 sıra geri attı. Hiç boş durmadılar. Tehditler hiç durmadı. Yeni krizler çıkardılar. Mesele millet iradesini kabullenmemeleridir. Şimdi de ekonomi üzerinden bunu yapıyorlar. ASKON aslında o günlere vurulan prangaları parçalamak için bir başlangıçtır. Size inanan insanların umudunu yeşerttiniz, dik durdunuz, çalıştınız. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

“31 Mart, 2023 için final maçımız”

İstanbul için önemli projelerinin olduğunu kaydeden Yıldırım, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Türkiye'nin refahı için gece-gündüz gayret ettik. Şeytan taşlamaktan arta kalan zamanda milletin kalkınması için çalıştık. Çok şükür çabalarımız boşuna çıkmadı. 31 Mart, 2023 için final maçımız olacak. İstanbul için çok güzel projelerimiz var. Trafiği en aza indirecek projelerimiz var. Gençlerin içinde yer alacağı akıllı şehir projesi için bir üs kuracağız. Gençlerle iş adamlarını bir araya getireceğiz. ‘Fikir sizden destek bizden' fikriyle hareket edeceğiz. Genç nüfus en büyük kaynaktır. Yapacağımız projelerle 500 bin İstanbulluya iş imkânı sağlayacağız. Diyecekler ki ‘Binali uçuyor' varsın desinler. Türkiye'yi nerden nereye getirdiğimizi cümle âlem biliyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. El ele verelim ve geleceği birlikte inşa edelim.”

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'a ASKON ailesinin desteklerini isteyen Yıldırım, “Beni de desteklemeyi unutmayın” diyerek sözlerini noktaladı.

ASKON Başkanı Orhan Aydın, “Faiz oranlarının tek haneli rakamlara gerilemesi ana beklentimizdir"

Faiz oranlarındaki artışa değinen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Özellikle son iki haftadır sürekli buna değinmeye çalışıyoruz. Yüksek faiz oranlarında acil bir şekilde gerilemenin olması gerekiyor. Yatırım ve üretimin paydaşları olarak bunu acil istiyoruz. Çünkü bütün dünya düşük faiz oranlarıyla yatırımlarını yaparken, biz Türkiye'de bugün yüzde 20'nin üzerindeki faiz oranlarıyla maalesef yatırım yapamaz olduk. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde devletimizin de desteği ile faizlerdeki gerilemeyi hissettik. Ancak bu yeterli değil. Bu faiz oranlarının tek haneli rakamlara gelmesi iş dünyası olarak bizim ana beklentimizdir” diye konuştu.

"Hedefimiz dört yıl içinde 15 bin personelin istihdam etmesi"

İstihdam ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydın, ”İşsizlikte maalesef bir puan yükselme yaşadık. Ülke olarak milletimizle birlikte dünyadaki çok önemli ülkelerden biriyiz. Kaliteli üretim yapıyoruz ve en önemlisi ihracatı geliştiren ülkelerden biriyiz. Bugün 170 milyarlık ihracat artık yetmiyor. En az 200 milyar dolara geçmemiz gerekiyor. Yüzde yedi buçuk büyümeyle 2018'i 168 milyar dolarla kapattık. 2019'da ise beklentimiz 180 milyar doların üzerine hızla çıkmaktır. Bu dönemde enflasyonla, faizle ve işsizlikle mücadelede çok dikkat çekiyoruz. Dernek olarak bu konularla ilgili çok ciddi mücadeleler başlattık. 81 ilde 81 ASKON ortaklıklarından oluşan yeni işletmeler ekledik. Bu çalışmamızı İzmir ve Şanlıurfa'da hayata geçirdik. Önümüzdeki dört sene içerisinde 15 bin personele istihdam sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

ASKON İhracat Üstleri'nin de bahseden Aydın, "Bir yıl içerisinde altı noktada ASKON İhracat Üstleri kuracağız. Üstlerimizin ilk üçü; Afrika'da Gine'de, Moskova'da ve ABD'de New York'ta kurulacak. Sonrasında ise Güney Amerika'da Kolombiya, Asya'da Çin bölgesinde ve Endonezya'da konumlanmayı düşünüyoruz. Böylece üyelerimiz, bu ülkeler ve çevresindeki ülkelerle ihracatını geliştirerek, çalışmalarını sürdürebilecek. Bu ülkelerde ASKON Genel Merkezi'ne bağlı bir çalışan ekibin olduğu bir üst bunlar” dedi.

Açılışın 28 Şubat'ta gerçekleştirilmesini özellikle istediklerini de ifade eden Aydın, ”28 Şubat'ın çok acıları var. Biz iş adamları için en önemli noktası ekonomik tarafıdır. 300 milyar doları o gün hibe etmeseydik, 18 banka batmasaydı, yüzde 70 enflasyon olaylarını yaşamasaydık inanın bugün iktidarın yapmış olduğu hava yolları, alt geçit ve yolları çok daha öncesinde yapmış olurduk. Bu bizi en az 20 sene geriye attı. Biz o günü unutmayacağız. O sebeple açılışımızı 28 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdik” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Tören, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'nın, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a hediye takdiminin ardından kurdele kesimiyle son buldu.