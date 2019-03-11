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Aslan ligde 11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig’deki yenilmezliğini 11 maça çıkardı.

Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 11 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 7 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı.


Spor Toto Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu karşılaşmadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 11 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 7 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Antalyaspor'u mağlup etti, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.

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