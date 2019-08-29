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Aslan, Real Madrid ve PSG ile aynı grubu düştü

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco’da yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco'da yapıldı. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren Galatasaray A Grubu'nda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugue oldu.


Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.



Gruplar şöyle:



A Grubu


Paris Saint-Germain


Real Madrid


Club Brugge


Galatasaray



B Grubu


Bayern Münih


Tottenham


Olympiakos


Kızılyıldız



C Grubu


Manchester City


Shakhtar Donetsk


Dinamo Zagreb


Atalanta



D Grubu


Juventus


Atletico Madrid


Bayer Leverkusen


Lokomotiv Moskova



E Grubu


Liverpool


Napoli


Salzburg


Genk



F Grubu


Barcelona


Borussia Dortmund


Inter


Slavia Prag



G Grubu


Zenit


Benfica


Lyon


RB Leipzig



H Grubu


Chelsea


Ajax


Valencia


Lille

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