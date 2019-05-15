AslanPark'taki Bengal Kaplanı üç yavru dünyaya getirdi

Tuzla'da bulunan AslanPark'ta Bengal Kaplanı doğum yaptı. Görevli personelin 3 yavru Bengal Kaplanı'nın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Öte yandan doğum anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AslanPark'ta yer alan Bengal Kaplanı 3 gün önce 3 tane yavru dünyaya getirdi. 300 ile 400 gram arasında kiloları değişen kapların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, henüz cinsiyetleri belirlenmedi. Annelerini emerek beslenen 3 Bengal Kaplan yavrusu, yaklaşık 2 ay sonra veteriner hekimler tarafından bakılacak. Yavruların dünyaya geliş anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Veteriner hekim güvenlik amaçlı doğuma girmezken, gelişmeleri kameradan takip etti.

Konuyla ilgili bilgi veren Sorumlu Veteriner Hekim Gökçe Merve Yayla, “Dişi Bengal Kaplanımız 3 gün önce doğum yaptı. 3 tane yavrusu var. Yanına girmiyoruz. Doğal sirkülasyonu bozmamak için kendi emziriyor, biz kameradan izliyoruz, her şey yolunda. Müdahale edemediğimiz için de yavruların cinsiyetlerini henüz bilmiyoruz. O da bize sürpriz olacak. Memeden kesince alacağız yavruları. Ağırlıkları 300- 400 gram kadar duruyor. Yavruların her şeyleri normal şu anda. Yavruları biz bir- bir buçuk ay sonra alacağız. Birazdan biz bakacağız. Yeterince güçlenince biz ziyarete açacağız” dedi.

13 tür 27 kedigiller var

Yaklaşık 7 ay önce açılan AslanPark bünyesinde 13 türden 27 kedigilleri barındırıyor. Aslan Park yeni nesil hayvanat bahçesi olduğunu belirten Veteriner Hekim Yayla, “Burada 13 türden 27 canlımız var. Burası eski sistem hayvanat bahçesi gibi tel örgü değil de hepsi cam. Doğal ortamlarına uygun dizayn edilmiş. Şuanda yadırgayacakları doğal ortamlarında dışında hiçbir şey yok. Zaten o yüzden de yavru alabiliyoruz. Aslan Park'ta Bengal Kaplanı, Sibirya Kaplanı, pumalar, aslanlar, leoparlar, siyah leoparlar, kara kulak, vaşak, serval var” şeklinde konuştu.