İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aslı Enver ‘Mekanın Sahibi'ni açıkladı

Ünlü oyuncu Aslı Enver, giyim markası DeFacto’nun yeni sezon koleksiyon filminde yer aldı.

Ünlü oyuncu Aslı Enver, giyim markası DeFacto'nun yeni sezon koleksiyon filminde yer aldı.


Soğuk mevsimin aksine sıcacık enerjisi ile gönülleri fetheden Aslı Enver, DeFacto'nun 2019-2020 Kış Koleksiyonu için rol aldı. Sezonun favorisi sweatshirt'ler ve montlar için kamera karşısına geçen Enver, büyük beğeni topladı. Enver'e yeni reklam filminde gençler eşlik etti.


Filmin müziği için Norm Ender'in çok konuşulan şarkısı ‘Mekanın Sahibi' yeniden düzenlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.