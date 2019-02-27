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Aslı Kotaman'ın Zihin Koleksiyoncusu adlı kitabı raflarda

Doç.

Dr. Aslı Kotaman'ın Zihin Koleksiyoncusu adlı deneme kitabı raflardaki yerini aldı.


Dr. Aslı Kotaman'ın Zihin Koleksiyoncusu adlı yeni kitabı Karakarga Yayınları'ndan çıktı. Yazar bu kitabında felsefeyi edebiyata, edebiyatı resme, resmi sinemaya bağlıyor. Okurlarıyla hayatı kendi bağlamından, kendi penceresinden paylaşıyor. Okuyarak yazıyor, yazarak okuyor...


Dr. Aslı Kotaman, sanat eserleri ile kaygı, yas, erteleme, hatırlama, unutma, bekleyişler ve umut arasında bağlantılar kuruyor. Görünür olmadan var olduğumuzu hissedemediğimiz çağın çarpıklığını kendi deneyimleriyle birlikte, Modigliani'den Proust'a, John Berger'den Kierkegaard'a kadar dâhileri arkasına alarak yorumluyor.

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