Assan Alüminyum, IFC'den yeşil kredi desteği aldı

Kibar Holding çatısı altında “Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz” yaklaşımıyla faaliyet gösteren yassı alüminyum sektörünün önde gelen şirketlerinden Assan Alüminyum, International Finance Corporation'dan (IFC) yeşil kredi desteği aldı.

Alüminyum sektörünün küresel sürdürülebilirlik inisiyatifi Aluminium Stewardship Initiative (ASI) tarafından Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikasını alan Assan Alüminyum, şimdi de International Finance Corporation'dan (IFC) Yeşil Kredi desteği aldı. Yapılan açıklamaya göre IFC, uzun süredir müşterisi olan şirkete modernizasyon projelerini uluslararası sürdürülebilir prensiplerine uygun olarak gerçekleştirmesine ve karbon ayak izini azaltmasına yardımcı olmak için 90 milyon dolarlık yüzde 100 iklim etiketli yeşil kredi sağladı.

İhracattaki rekabet gücü artacak

IFC'nin yeşil kredi desteği ile ilgili açıklamalarda bulunan Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Şirket olarak, faaliyetlerimizi Green Financing Principles (Yeşil Kredi İlkeleri) ve Green Bond Principles (Yeşil Tahvil İlkeleri) ile uyumlu hale getirmek için prosedürleri belirleyen Yeşil Finans Çerçevesi ile hareket ediyoruz. IFC'den aldığımız bu finansman, üretim sürecimizin başlıca ihracat pazarımız olan Avrupa'daki değişen pazar talebine uyum sağlamamıza ve enerji verimliliği ile rekabet gücümüzde güçlendirmesine yardımcı olacak; aynı zamanda sürdürülebilir büyümemiz için de yeşil finansman araçlarına erişimimizi kolaylaştıracak” diye konuştu.

Hedef 2025

Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi hakkında da bilgiler veren Güngör, “Şirket olarak dünyaya ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bilinciyle üretimden yatırıma tüm iş planımızı, ‘Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz' yaklaşımımız doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz Kibar Holding'in 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi bizim için yol gösterici oluyor. Sektörümüzün küresel ölçekte öncülerinden biri olarak, üretimden tüketiciye ulaşana kadar tüm iş süreçlerimizi global sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olarak gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer, "IFC'nin yatırımı, ülkedeki en büyük alüminyum yassı haddelenmiş alüminyum üreticisinin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmesine olanak tanıyacak. Yatırımın çevreci özelliği nedeniyle, kredimiz Paris anlaşmasını onaylayan ülkenin iddialı iklim hedeflerine ulaşmasına da katkı sunacak" dedi.

Verilen bilgiye göre, şirkete verilen kredi, IFC'nin COVID-19'un yayılmasının neden olduğu ekonomik krizden zarar gören özel şirketleri ve çalışanlarını desteklemek için 8 milyar dolarlık COVID-19 Hızlı Finansman Programı'nın bir parçası olan 2 milyar dolarlık Reel Sektör Kriz Müdahale Programı aracılığıyla finanse ediliyor. Türkiye, Haziran 2022 itibarıyla 4 milyar dolara yakın taahhüt edilmiş portföyü ile IFC tarafından küresel olarak desteklenen en büyük üçüncü ülke konumunda bulunuyor.