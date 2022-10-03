Assan Alüminyum, sürdürülebilir ürün ve yatırımları ile Düsseldorf'ta

Yassı alüminyum sektörünün dünyadaki en önemli temsilcilerinden Assan Alüminyum, 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen Uluslararası Alüminyum Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı.

Kibar Holding çatısı altında “Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz” yaklaşımıyla faaliyet gösteren, yassı alüminyum sektörünün öncülerinden Assan Alüminyum, global arenadaki güçlü konumunu pekiştirmek ve potansiyel uluslararası müşterileriyle buluşmak amacıyla Aluminium 2022 Düsseldorf Fuarı'na katıldı. Alüminyum endüstrisinin dünyadaki en büyük etkinliğinde yaklaşık 450 metrekarelik standıyla yer alan Assan Alüminyum'un sürdürülebilirliğe katkı sağlayan teknolojileri büyük ilgi gördü.

Fuarda düzenlenen basın toplantısında konuşan Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Assan Alüminyum olarak sektörümüzün ülkemizdeki lideri, alüminyum folyo üretim kapasitemizle Avrupa'nın en büyük iki büyük üreticisinden biri konumundayız. Şirketimizi güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik marka değerlerimizle büyütüyoruz. Bu kapsamda uluslararası platformlarda faaliyetlerimizi tüm küresel sektör paydaşlarıyla buluşturuyoruz” dedi.

Sektörün global ölçekte en önemli organizasyonlarından Aluminium 2022 Uluslararası Alüminyum Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'nın bu yıl şirket için ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Güngör, “Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir çıktısı olarak, global alüminyum sektörü inisiyatifi ASI'dan (Aluminium Stewardship Initiative) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesislerimiz, hem de geri dönüşüm tesisimizin sürdürülebilirliğini tescil eden Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası'nı aldık. Ülkemizde bu sertifikaya hak kazanan ilk marka olduk. Düsseldorf'taki küresel sektör buluşmasında ülkemizi ASI tescilli bir marka olarak temsil etmekten, dünyanın geleceğine katkı sunan ürün ve faaliyetlerimizle bu önemli platformda yer almaktan gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Yüzde 95 geri dönüştürülmüş malzeme ile karbon ayak izi yarı yarıya küçülüyor

Assan Alüminyum'un fuarda dikkat çeken bir diğer sürdürülebilirlik çalışması ürünlerin karbon ayak izini tespit etmek adına tamamladığımız, LCA (Ürün Yaşam Döngüsü Analizi) ve EPD (Çevresel Ürün Beyanı) çalışmaları oldu. Geliştirdiğimiz 3423 geri dönüşüm dostu alaşımımız ile karbon ayak izinin yarı yarıya küçüldüğüne dikkat çeken Güngör, “Karbon ayak izimizi azaltma çalışmaları kapsamında, yalnızca birincil olmayan alüminyum kullanılarak üretilebilen, düşük karbon ayak izine sahip ve kalite kriterlerini sağlayan bir alaşım geliştirdik. Tamamen bize özel bir alaşım olan 3423 ürünü yüzde 95'in üzerinde birincil alüminyum harici, geri dönüştürülmüş malzeme ile üretiliyor. Eş değer ürünlere göre de yüzde 50 daha az karbon ayak izi oluşturuyor. Öncelikle inşaat sektörü olmak üzere, otomotiv ve ambalaj sektöründeki müşterilerin rahatlıkla faydalanabileceği bu ürün, Ar-Ge çalışmalarımızın ve sürekli döküm uzmanlığımızın başarılı bir sonucu. Bu ve benzeri faaliyetlerimizle ve iş ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz sürdürülebilir ekosistemde değer oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.