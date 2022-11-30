Assan Alüminyum'dan genç ressam adaylarına destek

Şirket, Fabrikada Sanat Projesi ile genç ressam adaylarının eser oluşturma süreçlerine destek verirken, ortaya çıkan eserleri de üretim tesislerinde sergiledi.

Yassı alüminyum sektörünün önemli üreticilerinden Assan Alüminyum, Marmara Üniversitesi ile iş birliğine giderek üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin eser oluşturma süreçlerine destek oldu. İş birliği kapsamında genç ressam adaylarına gerekli malzemeleri sağlayan firma, organize edilen bir atölye çalışması sonucunda tamamlanan eserleri satın alarak, üretim tesislerinde ve ofislerinde sergiledi. Şirket, proje ile geleceğin ressamlarını desteklemenin yanı sıra fabrikadaki çalışanlar için de sanat dolu bir ortam oluşturdu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Şirket olarak hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle oluşturduğumuz sürdürülebilir ekosistemde değer oluşturmaya devam ediyoruz. Bu projemiz ile sanata ve genç sanatçılarımıza destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda sanatı hem ofislerimize hem de üretim tesislerimize taşıyarak çalışanlarımıza keyifli bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Sosyal sürdürülebilirlik alanında topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Şirket daha önce de Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü iş birliği ile biyoçeşitlilik projesini hayata geçirerek nesli tükenmekte olan “Amsonia Orientalis - Mavi Yıldız” bitkisinin laboratuvar ortamında çoğaltılarak doğaya kazandırılmasını sağlamıştı. Bu yıl da projenin devamı niteliğinde yine florada korunması gereken Kum Zambağı bitkisinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ek olarak gelecek nesillere yaşanılası bir dünya bırakma hedefi ile pek çok ağaçlandırma projesinde yer alarak orman oluşturulmasına katkı sağlamaya devam ediyor.