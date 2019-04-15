Assan Hanil Operasyonel Mükemmellik Direktörü Fatih Demir oldu

-Assan Hanil'de ‘Operasyonel Mükemmellik Direktörlüğü' görevine atama gerçekleşti.

Kibar Holding Kurumsal Gelişim Başkanlığı'nda Operasyonel Mükemmellik Müdürü olan Fatih Demir, 1 Nisan 2019 tarihinde Assan Hanil Operasyonel Mükemmellik Direktörlüğü görevine getirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Fatih Demir, yine aynı üniversitede Mühendislik Yüksek Lisansını ve ardından da Gebze Teknoloji Enstitüsü'nde MBA eğitimini tamamladı. 2001 yılında Beko'da mühendis olarak çalışmaya başlayan Demir, 2002-2007 yılları arasında Arçelik firmasında sırasıyla Ar-Ge, Üretim ve Üretim Mühendisliği bölümlerinde Şef Mühendislik görevini üstlendi. Kariyerine merkezi Brüksel'de olan Toyota Motor Avrupa'da Proje Lideri, Yatırım Planlama&Yönetimi ve Operasyon Geliştirme'deki görevleri ile devam etti. Demir, 2014-2015 yılları arasında ise Japonya Merkez Ofisi'nde Stratejik Planlama bölümünde Proje Lideri, sonrasında da Türkiye Ofisi'nde Proje Değişim Yöneticisi olarak hizmet verdi.

Fatih Demir kimdir?

2016 yılından bu yana Kibar Holding Kurumsal Gelişim Başkanlığı'nda Operasyonel Mükemmellik Müdürü olan Fatih Demir, 1 Nisan 2019 tarihinde Assan Hanil Operasyonel Mükemmellik Direktörlüğü görevine getirildi. İyi derecede İngilizce ve Japonca bilen Demir, evli ve iki çocuk babası.