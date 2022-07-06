Assan Hanil'den otomotivde yerlileşmeye katkı

15 milyon euroluk yatırım projeksiyonu ile geliştirilen, yakıt tasarrufu ve sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıyan hafifletme odaklı ürün için 2023 yılında seri üretime başlanacak.

Otomotiv sektörü sürdürülebilirlik odaklı inovasyonlar ile büyük bir hızla dönüşmeye devam ederken Kibar Holding şirketlerinden Assan Hanil, bu konuda önemli bir çalışmaya imza attı. Yapılan açıklamaya göre şirket, araç hafifletme odaklı Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türkiye otomotiv sektörünün ilk kompozit tampon taşıyıcısı için son aşamaya geldi. Seri üretimine 2023 yılında başlanacak ürün, Hyundai i10, i20 ve Bayon modellerinde kullanılacak. Türk mühendisler tarafından geliştirilen parça, otomotivde yerlileşmeye ivme kazandıracak.

15 milyon euroluk yatırım planı

Şirket, araç hafifletme çalışmaları kapsamında kısa vadede kompozit parça üretimine yönelik 5 milyon euroluk yatırım yapacak. Orta vadede değer zincirinin tamamına hakim olabilmek için 10 milyon euroluk ek yatırımı devreye alacak şirket, kompozit ürün tasarım ve geliştirmeyi Ar-Ge yetkinliklerine ekleyecek.

“Aracın hafifletilmesi ile karbon salınımı düşürülüyor”

Şirketin stratejik hedefleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ürün portföyüne farklı kompozit parçaları da eklemek için çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Sektörümüzün sürdürülebilir yöntemlerle büyümesi küresel ölçekte ana gündem maddesi. Otomotiv tedarik sektörünün Ar-Ge yapılanmalarının kurulması ve güçlenmesi, faaliyet ve yatırımlarının sektörün dönüşümüne katkı sunması gerekli. Bu kapsamda en öncelikli konulardan biri araç hafifletme olarak öne çıkıyor. Aracın hafifletilmesi ile enerji tüketimi azaltılarak, karbon salınımı düşürülüyor. Böylelikle çevreye daha duyarlı bir araç ekosistemi oluşuyor. Şirket olarak bu vizyon ile enerji verimliliğine katkı sunan hafifletme çözümlerine bir yenisini daha ekliyoruz. Tasarım, geliştirme ve üretiminden sorumlu olacağımız kompozit tampon sistemleri projemizle, ilk yerli kompozit dönüşümünü gerçekleştiriyoruz” dedi.