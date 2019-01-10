Assan Panel, ihracat ve yurt dışı satış oranını üç yılda yüzde 50 artıracak

Sandviç panel sektörünün önemli kuruluşu Assan Panel, üç yıl içerisinde Hazar Bölgesi, Afrika ve Ortadoğu'ya yatırım yapmayı hedefliyor. Assan Panel yeni yatırım planlarını devreye soktuğu taktirde ihracat ve yurt dışı satışlarında yüzde 50 oranında artış yakalayacak.

Kibar Holding'in grup şirketlerinden olan Assan Panel, küresel bir şirket haline gelmek ve ihracat pazarlarında daha aktif rol almak için kolları sıvadı. Şu anda Türkiye'de Tuzla, İskenderun ve Balıkesir'de kurulu üç fabrikası ve 4 sürekli üretim hattı bulunan, yurtdışında da yüzde 100 sermaye ile kurduğu Ürdün panel üretim tesisine sahip olan Assan Panel, önümüzdeki üç yıl içerisinde Hazar Bölgesi, Afrika ve Ortadoğu'ya yatırım yapmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, "2018, şirketimiz açısından son derece verimli bir sene oldu. Assan Panel olarak sahip olduğumuz kalite standartı, müşterilerimize sunduğumuz üstün hizmet anlayışı ve mükemmel risk yönetimimiz sayesinde bu dönemde pazar payımızı artırarak önemli bir başarıya imza attık. Yakaladığımız başarıyı önümüzdeki dönemde de sürdürmek istiyoruz. Bu sebeple de yurt dışında daha aktif olacağımız senaryolar üzerine çalışıyoruz" dedi.

"Metrekare olarak kendi sektörümüzde dünyada ilk on şirket içerisindeyiz"

İlerleyen dönemde Ürdün dışında farklı ülkelerde yapılanmaya gitmeyi planladıklarını dile getiren Akar, "Küresel bir şirket haline gelmek ve ihracat pazarlarında daha aktif olmayı hedefliyoruz. Şu anda şirketimiz metrekare olarak kendi sektöründe, dünyada ilk on şirket arasında yer alıyor. Üretimde de daha iyi noktalara gelmek için yurt dışındaki fabrika sayımızı artırmamız önem arz ediyor. Bu sebeple önümüzdeki üç yıl içerisinde Hazar Bölgesi, Afrika ve Ortadoğu'ya yatırım yapma planlarımız var. İhracatımız ve yurt dışı satışlarımız, yeni yatırım planlarımızı da devreye soktuğumuz taktirde yüzde 50 oranında artacaktır. Kendi teknolojisi, AR-GE'si olan, 28 yıllık bir şirketiz. Sahip olduğumuz yetkinlik gittiğimiz coğrafyalarda görüştüğümüz firmalar tarafından oldukça taktir ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Sektörümüzde, ürünlerde AR-GE çalışması yapan tek firmayız"

2019'da AR-GE alanında yürüttükleri çalışmaları daha da artırmak istediklerini vurgulayan Akar sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektörümüzde, ürünlerde AR-GE çalışması yapan tek firmayız. Bir taraftan patentli ürün sayımızı artırmak, bir taraftan da poliüretan konusunda bilgi dağarcığımızı daha da geliştirmek istiyoruz. Tamamlayıcı ürünler konusunda ilerlemeyi, yapı kimyasallarında ve yalıtım sektöründe farklı ürünler piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde ayrıca, yurt dışı pazarlarda anahtar teslimi çözüm işlerini geliştirmek istiyoruz. Uluslararası inşaat şirketleri ile bu bağlamda yakın çalışmalar içerisinde bulunuyoruz".

Turquality Destek Programı'na da dahil olduklarına dikkat çeken İhsan Tolga Akar, "Şirket olarak sektörde bir ilki gerçekleştirerek Turquality Destek Programı'na başvurumuzu yaptık. Bu senenin sonunda sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.