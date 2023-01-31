Assan Panel web sitesinde ürünlerini üç boyutlu olarak sunmaya başladı

Yeni ‘Dinamik 3D' eklentisi sayesinde ürünlerin üç boyutlu ve 360 derece görselleştirilmesiyle müşterinin ürünü satın almadan önce ürün ile ilgili deneyimini arttırmayı hedefleyen şirket, farklı açılar ve yakınlıkla ürünlerin tüm görsel detaylarına erişim imkânı sunuyor.

Sandviç panel pazarının önde gelen markalarından Assan Panel, kullanıcılar için ürün deneyimini artırmak adına assanpanel.com web sitesine ‘Dinamik 3D' adlı yeni bir eklenti koyarak ürünlerin 3D görsellerine yer vermeye başladı. Ürünlerini 3D olarak sunan şirket, sektöre katma değer sağlama hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre; ürünlerin dinamik şekilde farklı açı, renk ve yakınlık seçenekleriyle 360 derece incelenebilecek şekilde sunulduğu web sitesinde müşterinin ürünü satın almadan önce ürün ile ilgili deneyimini artırmak hedefleniyor. Eklenen bu yeni özellikle, proje bazlı satılan ürünlerde teknik ekipler ve mimarların Assan Panel ürünlerini daha iyi tanıması için onlara daha detaylı görseller sunulmuş oluyor. Dinamik 3D uygulaması hem bilgisayarda hem de cep telefonlarında kullanılabiliyor.

6 farklı dilde kullanılabiliyor

İlk etapta Cold Store (CS), 1000 W Cephe Paneli, W40 Sinüs Cephe Paneli, WDW Derin Hadve Cephe Paneli, W Micro Cephe Paneli, W Sinüs Cephe Paneli, N5TM Çatı Paneli, Nova 3 Çatı Paneli, Nova 5 Çatı Paneli, R3 Çatı Paneli, R4 Çatı Paneli, İskenderun S5 Solar Panel ve Tuzla Solar Kepli Panel olmak üzere 13 ürünü kapsayan Dinamik 3D uygulaması, ilerleyen süreçte farklı özellikler de eklenerek, müşterilerin ihtiyaçlarına göre tüm ürünleri kapsayacak şekilde güncellenecek. Uygulama 6 farklı dilde kullanılabiliyor.