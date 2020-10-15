Assan Panel'e TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi

Sandviç panel sektörünün önemli aktörlerinden Assan Panel, Ocak ayından bu yana aldığı Covid-19 önlemleri, hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlemelerle TSE'den “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” aldı.

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel; İstanbul, Balıkesir ve İskenderun olmak üzere Türkiye'deki 3 üretim tesisinde TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı. Covid-19 pandemisi kapsamında Assan Panel'in aldığı önlemler, ek hijyen uygulamaları, çalışma ve üretim alanlarının uygunluğu, yemekhaneler, dinlenme alanları, servislerde yapılan düzenlemeler ve tüm paydaşların sağlığını önceliğe alan tedbirleriyle, Türk Standartları Enstitüsü'nün hazırladığı “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu”nda belirtilen tüm şartları sağladı.

Soğuk oda panel üretiminde etkin hijyen önlemleri

Sektörde soğuk oda denilince akla Assan Panel'in geldiğine vurgu yapan Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, “TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi için gerekli şartları sağlamamızın yanı sıra, bilhassa pandemi döneminde devamlılığı önem arz eden gıda ve ilaç üreticilerine ciddi avantajlar sağladık. Tasarlayıp ürettiğimiz paneller bu süreçte ilaç üretimi, depolama, gıda işleme endüstrisi, dondurucular, soğuk hava ve serin hava depoları ile temiz odalar gibi sıcaklık kontrollü ve hijyen güvenlikli ortamlar içinde güvenle kullanılıyor. Soğuk oda panellerimiz büyük ölçekli marketlerin yanı sıra hiper ve süper marketlerin et, sebze, meyve ve deniz ürünlerini sağlıklı bir şekilde depolamasına olanak tanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde paydaşlarımıza hijyenik, güvenli ve sağlıklı çözümler sunduk, sunmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.