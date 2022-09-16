“Astım mevsiminde çocuğunuzu koruyun”

Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Çocuklarımız sonbaharda ev ve okullarda solunum yolu ile ev tozu akarlarına, polen ve küflere, çeşitli alerjenlere, viral enfeksiyonlara ve sigara dumanına uzun süre maruz kalmaktadır. Bunun sonucunda astımlı çocuklarda havayolu hassasiyetinde artış, astım alevlenmesi ve semptomlarında kötüleşme, akciğer fonksiyonlarında azalma gibi ciddi sorunlar görülebileceği unutulmamalıdır” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, sonbahar aylarında artan astım ataklarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Nacaroğlu, özellikle astımlı çocukların bu dönemde şikayetlerinin arttığını belirterek, “Astım genetik yatkınlığı olan kişilerde, birtakım çevresel faktörlere maruz kalınmasıyla hava yollarımızın daralması sonucunda, öksürük, hışıltı, nefes darlığı gibi klinik bulgularla karşımıza gelen bir hastalıktır. Çocuklarımız sonbahar dönemlerinde evlerde ve iç mekanlarda solunum yolu ile alınan ev tozu akarları, polenler, küfler, kedi ve köpek tüyleri gibi çeşitli alerjenlere, kirletici maddelere, viral enfeksiyonlara ve sigara dumanına uzun süreli, tekrarlayıcı şekilde daha sık maruz kalmaktadır. Bunun sonucu olarak da astımlı çocuklarda havayolu hassasiyetinde artış, astım alevlenmesi, astım semptomlarında kötüleşme ve akciğer fonksiyonlarında azalma gibi ciddi sorunlar görülebileceği unutulmamalıdır” diye konuştu.

“Ev gibi okul ortamında da hava kalitesine dikkat edilmeli”

Okulların açılmasıyla birlikte risklerin de arttığına dikkati çeken Doç. Dr. Nacaroğlu, “Sonbahar döneminde çocuklar vakitlerinin büyük bir kısmını okul ve ev gibi kapalı ortamda geçirmesi nedeniyle astımı olan çocuk hastalarda iç ortam koşullarına dikkat etmek daha da önemli hale gelmiştir. Ev ortam hava kalitesi, evin özellikleri ve yaşam tarzı seçimleriyle ilişkilidir. Ev ortamında hava kalitesini etkileyecek en önemli etkenler arasında; odun sobası veya şömineler, kül, parfümler ve diğer kokular, oda spreyleri, saç spreyleri, klor bazlı temizlik ürünleri, boyalar, pişirme kokuları, küf kokuları, duş buharı ve sigara dumanı ile diğer tütün ürünleri dumanı yer almaktadır. Bu gibi tetikleyici maddelere ev, okul gibi kapalı ortamlarda yüksek oranlarda maruz kalması astım şikayetlerinde artışa neden olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir” şeklinde konuştu.

“Hava kirleticilerden uzak durun, bağışıklığı güçlendirin”

Doç. Dr. Nacaroğlu, ailelere şu tavsiyelerde bulundu: “Astımı olan çocuk hastalarımızın takibinde, öksürük krizleri nedeni ile hastane başvurularının ve astım şikayetlerinin önlenmesi için, çok çeşitli olabilen bu tetikleyici hava kirleticilerinin belirlenmesi ve maruziyetin önlenmesi çok önemlidir. Hastalarımız ve aileleri bu maddelerden kaçınmak konusunda bilinçli olmalı, ev ortamında hava kirliliğini azaltmak için gerekli önlemleri ve düzenlemeleri yapmalıdır. Astımlı çocuklarımızın ebeveynlerini, ev içinde kullanılan deterjan ve temizlik malzemelerini dikkatli kullanması, çocukların temizlik yapılan ortamda bulunulmaması, ev içerisinde mutfak ve balkon dahil sigara içmemeleri konusunda bilinçli olmaları gerekir. Ayrıca astımlı çocukların bağışıklık sistemini desteklemek için çocukların bol sıvı alması, günlük taze sebze ve meyve tüketmeleri, yeterli düzenli uyku almaları sağlanmalıdır.”