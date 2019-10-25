Astrid isimli caretta caretta 4 yıl sonra sağlığına kavuştu

2015 yılının Eylül ayında Girne sahilinde ağır yaralı bulunarak Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin işbirliği ile dört yıl boyunca tedavi edilen ve tedavisi tamamlanan Astrid isimli Caretta Caretta türü kaplumbağa yeniden doğal yaşamına bırakılıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kafasına aldığı darbelerle bir gözü kör olan ve baş bölgesinde kırıklar oluşan Astrid isimli caretta carettanın dört yıl süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sonucunda sağlığına kavuşturularak, 27 Ekim 2019 Pazar günü, saat 11.00'de, Girne Güzelyalı sahilinde doğaya bırakılacağı belirtildi.

İlk müdahale ile başarılı operasyon

2015 yılında başının üzerinde çok ciddi yaralar bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk muayenesinde insan kaynaklı darbeler aldığı tespit edildi. Baş bölgesinde önemli kırıklar bulunan ve aldığı darbelerle bir gözü kör olan caretta caretta'nın klinik muayenelerinin ardından, kan tahlilleri ile radyolojik tetkikleri de yapılarak Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde görevli cerrahlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Caretta caretta'nın başarılı bir operasyon ile baş bölgesinde oluşan açıklıklar kemik yapıştırıcı maddeler kullanılarak özel bir teknikle kapatıldı.

İki yıl boyunca tedavi edildi

Yapılan ilk müdahalelerin ardından kapsamlı tedavi sürecine başlanan caretta caretta'ya Astrid adı verilir. Uzmanlarının üstün çabaları ile tedavilere olumlu yanıt veren fakat su altına dalamayan Astrid'in yaklaşık 2 yıl boyunca Hayvan Hastanesi bünyesinde bakımı yapılır.

Taşkent doğan parkında rehabilitasyon süreci

Astrid, 2017 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkına bağlı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında rehabilitasyon çalışmalarına devam edilmek üzere Taşkent Doğa Parkı'na aktarıldı. Kendine özel ayrılmış tankında sürekli izlenen Astrid, Doğa Parkı uzmanları yanı sıra Yakın Doğu Hayvan Hastanesi doktorları ile Türkiye, İsrail, İtalya'dan gelen uzmanlar yardımıyla da yoğun bir rehabilitasyon sürecine tabi tutulur.

Yaşam Alanına Geri Dönüş

Dört yıl boyunca yapılan tedavi, bakım ve rehabilitasyon uygulamaları sonucunda Astrid'in su altına dalabilmesi sağlandı. Aylar süren denemeler sonucunda, Temmuz 2019'da deniz kenarında bir gölde yüzme provasına götürülen Astrid bu testi başarıyla geçti. Suyun altında olması gerektiği gibi kalıp uyuyabilen caretta caretta'nın 27 Ekim 2019 tarihinde doğal yaşam alanına bırakılması kararlaştırıldı. Astrid isimli caretta carettanın sırtına takılan özel bir uydu vericisi sayesinde gittiği yerler, nerelerde kışladığı, nerelerde beslendiği takip edilecek.

Doç. Dr. Osman Ergene: “Özveri ve sabırla yürütülen tedavi çalışmalarının başarısına ulaştık”

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Ergene, kafasına darbe alarak ciddi bir şekilde yaralanan Astrid'in yaşatılmasına ve iyileştirilmesine yönelik olarak büyük bir özveri ve sabırla çalışıldığını söyledi.

Dört yıl süren sürecin sonunda Astrid'in doğal yaşamına bırakacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Doç. Dr. Ergene, hayvanlara, doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Doç. Dr. Ergene, “2015 yılında başına darbe alan, kafasında yarıklar olan ve göz problemi olan carettaya gerekli muayene, test ve kontrolleri yaparak bir operasyon gerçekleştirdik. Uyguladığımız tedavi yöntemi ile zamanla genel durumu düzelen Astrid'i iki yıl gözetimimizde tuttuktan sonra Taşkent Doğa Parkı ile yapmış olduğumuz işbirliği anlaşması kapsamında Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne rehabilitasyon için gönderdik. Süreç içerisinde yeme içmesi düzelen caretta carettanın suya dalabilmesini sağlamak için kabuk altı hava çekilmesi, kabuk üzeri ağırlıklar yerleştirilmesi gibi birçok uygulamalar yapıldı. Rehabilitasyon havuzunda yıllar süren denemeler sonucunda Astrid ismini verdiğimiz careta carettayı sağlığına kavuşturmanın sevincini yaşadık. Bu gurur veren başarı uzun süre gösterilen özverili çalışmaların sonucunun mutluluğudur. Hastane olarak yaban hayvanlarının korunmasına yönelik ücretsiz tedavi konusunda göstermiş olduğumuz hassasiyet devam edecektir. Sadece nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının korunması için değil doğal yaşamın tüm canlılarının korunmasına yönelik, bu bilincin ülkemiz de arttırılması için gereken her türlü özveriyi göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kurumlararası ve farklı uzmanlık alanlarındaki kişilerin işbirliği ile caretta caretta doğaya dönüyor

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat da yaptığı açıklamada, Astrid'in 4 yıl sonra doğaya geri dönebilecek olmasında kurumlararası işbirliğinin ve farklı uzmanlık alanından gelen kişilerin katkılarının çok büyük önemi olduğunu kaydederek, bu noktaya gelinmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.