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Asuman Yiğit'in resim sergisi Büyükçekmece'de açıldı

Büyükçekmece Belediyesi Asuman Yiğit’in kişisel resim sergisini Büyükçekmecelilerle buluşturdu.

Büyükçekmece Belediyesi Asuman Yiğit'in kişisel resim sergisini Büyükçekmecelilerle buluşturdu.


Asuman Yiğit'in yağlı boya çalışmalarından oluşan resim sergisindeki tablolar sanatseverler tarafından ilgi gördü. Sergi açılışını gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, “Bu sergi Asuman Hanımın ne kadar sanatkar olduğunun göstergesidir. Çalışmalarının her birini keyifle inceledim. Büyükçekmece'nin kültür ve sanat hayatına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Aysun Hanımı verdiği emeklerinden ötürü tebrik ediyorum. Büyükçekmece kültür ve sanat alanında da örnek bir ilçe olmaya devam edecektir. Buna inancım sonsuz” şeklinde konuştu. Resim Sergisi 11 - 17 Ekim tarihleri arasında Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezindeki İbrahim Çallı Sanat Galerisinde sergilenmeye devam edecek.

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