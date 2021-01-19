Asya futbol turnuvaları 4 yıl boyunca D-Smart'ta

Asya Futbol Konfederasyonu(AFC), AFC organizasyonlarının Türkiye'de naklen yayınlanması için D-Smart ile 2021-2024 periyodu için ortaklık anlaşması yapıldığını duyurdu.

Asya Futbol Konfederasyonu ile D-Smart arasında 4 yıllık anlaşma sağlandı. Anlaşma sonrasında görüşlerini dile getiren AFC Genel Sekreteri Dato' Windsor John, "Bu özel anlaşma ile Türkiye ile ilk kez AFC organizasyonlarını tanıştıracağımız için çok mutluyuz. D-Smart'a organizasyonlarımızı milyonlarca izleyiciye tanıtması konusunda çok güveniyoruz. AFC turnuvalarının sadece Asya'da değil, kıta dışında da önemini farkederek bu anlaşma sürecinde gösterdikleri ilgi ve alaka nedeniyle D-Smart'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. D-Smart Genel Müdürü Erkal Filiz ise Asya futbolunu Türkiye ile tanıştırmak için AFC ile imzalanan anlaşmadan ötürü heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, "İzleyicilerimize dünyanın sporunu evlerine getirme sözümüz vardı. Asya futbolu ve kültürünü önümüzdeki 4 yıl boyunca tanıtmaya gayret göstereceğiz. D-Smart olarak 2007'de kurulduğumuz ilk günden bu yana Avrupa Şampiyonlar Ligi & Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, NBA, NFL, MLB, Formula 1, MotoGP, Afrika Uluslar Kupası ve Olimpiyatlar gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarını izleyicilerimizle buluşturduk. Asya turnuvaları ile portföyümüzdeki eksik parçayı da tamamladık. Bunun için çok heyecanlıyız ve bize güvendikleri için AFC yönetimine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: "Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin yayınlanması yayınlanması önemli"

Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin D-Smart'ta yayınlanması ile ilgili konuşan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Biz kendimizi Avrupa ile iç içe olduğumuz için takip ediyoruz aynı zamanda futbol ülkesi olarak özellikle Latin Amerika'yı, Brezilya'yı, Arjantin'i çok takip ettik, onların etkisi altında kaldık. Oyuncu üretimini ikinci planda tutarken, artık oyuncu üretimi yaparak Avrupa'ya açılan bir ülke durumundayız. Bunu kısmen az yaptık ama şimdi bu üretimi yapabileceğimiz alanlardan birinin de Asya olabileceğini düşünüyorum. Asya'da ben kısa bir süre kaldım. Baktığınızda 3 yıl uzun görünebilir ama daha iyi tanıyabilmek için daha uzun yıllar kalmak isterdim" dedi.

Asya'da gerçekleşen futbol turnuvalarıyla ilgili bilgiler:

Asya Şampiyonlar Ligi'nde en farklı skor 15-0

AFC Cup kuraları 27 Ocak'ta çekilecek

2022 Kadınlar Asya Kupası Hindistan'da düzenlenecek

2023 Erkekler Asya Kupası Çin'de düzenlenecek