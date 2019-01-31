Asya Kupası'nda final heyecanı: Japonya - Katar

2019 Asya Kupası'nda finalinde yarın TSİ 17.00'de Japonya ile Katar karşı karşıya gelecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin düzenlenen 2019 Asya Kupası'nda yarın final heyecanı yaşanacak. Japonya ile Katar yarın TSİ 17.00'de Zayed Sports City Stadı'nda şampiyon olmak için mücadele edecek. Japonya, F Grubu'nda Türkmenistan'ı 3-2, Umman'ı 1-0 ve Özbekistan'ı ise 2-1 yenerek 9 puanla lider çıktı. Son 16'da Suudi Arabistan'ı 1-0, çeyrek finalde Vietnam'ı 1-0 ve yarı finalde de İran'ı ise 3-0 mağlup ederek finale çıktı.

Katar ise E Grubu'nda Lübnan'ı 2-0, Kuzey Kore'yi 6-0 ve Suudi Arabistan'ı 2-0, mağlup ederek 3'te 3 yaparak gruptan ilk sırada çıktı. Katar, son 16 turunda Irak'ı 1-0, çeyrek finalde Güney Kore'yi 1-0 ve yarı finalde de Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0'la geçerek finale yükseldi. Katar finale kadar yükseldiği karşılaşmalarda kalesini gole kapattı ve hiç yemedi.

Japonya, Asya Kupası'nda bundan önce yer aldığı 4 finalde de sahadan galip ayrıldı ve kupayı müzesine götüren taraf oldu.