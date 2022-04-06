Asya Şampiyonlar Ligi'nde 2022 sezonu heyecanı

Asya kıtasının en önemli futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi grup maçları Ramazan ayı boyunca canlı olarak D-Smar'tan yayınlanacak.

Batı Grubu maçlarında heyecan 7 Nisan Perşembe günü başlarken, bu grubun tüm maçları Suudi Arabistan'da oynanacak. 20.15 ve 23.15 seanslarındaki tüm karşılaşmalar canlı yayınla ekrana gelecek. Doğu Grubu karşılaşmaları ise 15 Nisan Cuma günü start alacak. Saat 12.00, 14.00 ve 17.00 seanslarında oynanacak tüm karşılaşmalar naklen yayınlanacak.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Batı Grubu'nda ilk haftanın maç yayın programı şöyle:

7 Nisan Perşembe

20.15 Foolad - AL Gharafa

20.15 Foolad - Al Gharafa

20.15 Pakhtakor - Sepahan

23.15 Ahal - Shabab Al Ahli

23.15 Al Duhail - Al Taawoun

8 Nisan Cuma

20.15 Al Sadd - Al Nasaf

20.15 Istiklol - Al Rayyan

20.15 Mumbai City - Al Shabab

23.15 Al Hilal - Sharjah

23.15 Al Jazira - Air Force Club

23.15 Al Wehdat - Al Faisaly