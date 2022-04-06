Asya Şampiyonlar Ligi'nde 2022 sezonu heyecanı

Asya kıtasının en önemli futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi grup maçları Ramazan ayı boyunca canlı olarak D-Smar’tan yayınlanacak.
Asya kıtasının en önemli futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi grup maçları Ramazan ayı boyunca canlı olarak D-Smar'tan yayınlanacak.
Batı Grubu maçlarında heyecan 7 Nisan Perşembe günü başlarken, bu grubun tüm maçları Suudi Arabistan'da oynanacak. 20.15 ve 23.15 seanslarındaki tüm karşılaşmalar canlı yayınla ekrana gelecek. Doğu Grubu karşılaşmaları ise 15 Nisan Cuma günü start alacak. Saat 12.00, 14.00 ve 17.00 seanslarında oynanacak tüm karşılaşmalar naklen yayınlanacak.
Asya Şampiyonlar Ligi'nde Batı Grubu'nda ilk haftanın maç yayın programı şöyle:
7 Nisan Perşembe
20.15 Foolad - AL Gharafa
20.15 Foolad - Al Gharafa
20.15 Pakhtakor - Sepahan
23.15 Ahal - Shabab Al Ahli
23.15 Al Duhail - Al Taawoun
8 Nisan Cuma
20.15 Al Sadd - Al Nasaf
20.15 Istiklol - Al Rayyan
20.15 Mumbai City - Al Shabab
23.15 Al Hilal - Sharjah
23.15 Al Jazira - Air Force Club
23.15 Al Wehdat - Al Faisaly