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Asya Şampiyonlar Ligi'nde 2022 sezonu heyecanı

Asya kıtasının en önemli futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi grup maçları Ramazan ayı boyunca canlı olarak D-Smar’tan yayınlanacak.

Asya kıtasının en önemli futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi grup maçları Ramazan ayı boyunca canlı olarak D-Smar'tan yayınlanacak.


Batı Grubu maçlarında heyecan 7 Nisan Perşembe günü başlarken, bu grubun tüm maçları Suudi Arabistan'da oynanacak. 20.15 ve 23.15 seanslarındaki tüm karşılaşmalar canlı yayınla ekrana gelecek. Doğu Grubu karşılaşmaları ise 15 Nisan Cuma günü start alacak. Saat 12.00, 14.00 ve 17.00 seanslarında oynanacak tüm karşılaşmalar naklen yayınlanacak.


Asya Şampiyonlar Ligi'nde Batı Grubu'nda ilk haftanın maç yayın programı şöyle:



7 Nisan Perşembe


20.15 Foolad - AL Gharafa


20.15 Foolad - Al Gharafa


20.15 Pakhtakor - Sepahan


23.15 Ahal - Shabab Al Ahli


23.15 Al Duhail - Al Taawoun



8 Nisan Cuma


20.15 Al Sadd - Al Nasaf


20.15 Istiklol - Al Rayyan


20.15 Mumbai City - Al Shabab


23.15 Al Hilal - Sharjah


23.15 Al Jazira - Air Force Club


23.15 Al Wehdat - Al Faisaly

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