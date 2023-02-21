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Asya Şampiyonlar Ligi'nde, depremde hayatını kaybedenler unutulmadı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Asya Şampiyonlar Ligi’nde, geçtiğimiz hafta oynanan maçların öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına Asya Şampiyonlar Ligi'nde, geçtiğimiz hafta oynanan maçların öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


Uluslararası spor organizasyonlarında, Türkiye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar unutulmuyor. Geçtiğimiz hafta D-Smart'ta ekranlara gelen Al Hilal - Shabab Al Ahli ve Al Faisaly - Foolad Khouzestan takımları arasındaki Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesinde depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

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