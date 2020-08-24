Asya'nın Türkiye'ye yatırım iştahı artıyor

Asya ülkelerinin Türkiye'de yatırım, satın alma ve kredi sağlama iştahı yükselişte.

Yerliara.com tarafından hazırlanan “Pandemi krizi & finansal kaynaklara ulaşım ve reel sektör beklentileri” raporuna göre, kur etkisi ve Türkiye'yi Batı'ya açılan kapı olarak görmeleri nedeniyle 2021'de Türkiye'de önemli işbirlikleri gözüküyor. Öte yandan, 2021 yılının ilk yarısına kadar “V” tipi bir toparlanma yasaması mümkün gözükmüyor ve bu süreç 2 yıl gibi bir süreyi bulabilir.

Raporu değerlendiren yerliara.com Sözcüsü Dr. Arzu Aydın, “İş dünyası pandemide ikinci dalga endişesi ile ekonomi arasında bir denge bekliyor. Aksi durumda daha ağır bir sosyo-ekonomik kriz yaşanabilir” dedi. Üretim yönlü devlet destekli yatırımların yapılması gerektiğini belirten Aydın şunları kaydetti: “Yerli teknoloji şirketlerine pozitif ayrımcılık, ihracat desteği, küresel stratejik işbirlikleri, vergi indirimi, yatırım teşviki, arazi tahsisi, gümrük muafiyeti gibi birçok farklı araçlarla yatırımlar teşvik edilmeli. Turizm hizmetlerinin kısa ve orta vadede toparlanmayacağı tahmin ediliyor. Fakat Türkiye'nin önünde özellikle sağlık turizmi için çok ciddi fırsatlar bulunmaktadır. Türkiye dünyanın ilk 10 tarım üreticisi arasında yer alıyor. Ülkemiz iklim farklılıklarının sağladığı ürün çeşitliliği, zengin kaynakları ve tarımın teknolojide kullanılması ile verimliliği artıracak ve tarıma karsı toplumsal farkındalık kazandırılacak devlet politikaları geliştirilerek dünyanın önde gelen tarım havzası olamaya da aday bir ülkedir'' dedi.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

''Türkiye ucuz is gücü ve genç nüfusu ile cazibe konumu haline gelebilir. Bu dönemi kuluçka dönemi olarak değerlendirmeliyiz.

Finansal kaynakların yönetiminde dijital enstrümanlar ön plana çıkıyor. Ara malında yerli ürün arayış trendi yükseliyor.

Risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu KOBİ'lerin hissettiğini ve buna göre bir arayış halinde olduğunu görüyoruz.

Sigorta sektöründeki dijital değişimler de bu imkânlara ulaşımı kolaylaştırıyor. KOBİ'lerin otomasyona ve dijitalleşmeye yönelik arayışlarının arttığı ayrıca dijital fabrikalara geçisin de hızlandığı görülüyor.

Üretim dünyası, pandemi sürecinde en fazla otomasyon teknolojileri üzerine arama yaptı. Bunu sırasıyla; sigorta, e-ticaret, teknoloji, robotik kodlama, elektronik, bilişim, dış ticaret, nano teknoloji ve telekomünikasyon izledi''.