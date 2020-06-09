İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

At yarışlarında heyecan yarın başlayacak

Korona virüs nedeniyle ertelenen at yarışlarında 82 günlük hasret yarın İstanbul ve Elazığ’da koşulacak yarışlarla sona erecek.

Korona virüs nedeniyle ertelenen at yarışlarında 82 günlük hasret yarın İstanbul ve Elazığ'da koşulacak yarışlarla sona erecek.


Korona virüs tedbirleri kapsamında nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararıyla 20 Mart'ta ertelenen at yarışlarında heyecan yarın İstanbul ve Elazığ'da düzenlenecek koşularla yeniden başlayacak. 82 günlük aranın ardından yarın yeniden yapılacak yarışlarda Orhan Meker adına koşulacak Serbest Handikap Orhan Meker Koşusu, açılış programının bir diğer önemli mücadelesi olacak. Saat 16.00'da start verilecek koşuda 3 yaşlı safkan İngiliz tayları bin 400 metre mesafede çim pistte mücadele verecek.


Yeni takvime göre yıl sonuna kadar 428 yarış günü olacak. Her sene büyük bir heyecana sahne olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan Gazi Koşusu'nun 94.'sü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenecek. Atçılığın derbisinde bu yılki birincilik ikramiyesi ise 1 milyon 750 bin TL olacak.



Hipodromlarda korna virüs önlemleri alındı


Hipodromlardaki Padok, Jokey Odası, Tartı Mahalli, Kayıt Büroları ve diğer tüm yarış mahallerinde sosyal mesafenin korunmasına uygun şekilde gerekli düzenlemeler yapıldı. Padok mahalline atın jokeyi ve seyisleri dışında at sahibi ve antrenör olmak üzere toplam iki kişinin girişine izin verilecek. Padokta at sahibi, antrenör ve jokeyin bir araya gelecekleri alan sosyal mesafenin korunmasına uygun şekilde kişilerin duracağı noktalar arasında 1.5 metre mesafe olacak şekilde yer işaretlemeleri yapıldı. Ayrıca her atın sahibi, antrenörü ve jokeyin bulunacağı alanlar arasında da 2.5-3 metre mesafe olması planlandı.


Jokey odasında bulunan giyinme ve soyunma dolapları ile malzeme sandıkları, her bir jokey için ayrı kullanım alanı oluşturacak şekilde aralarında en az 1.5 metre mesafe olacak şekilde paravanlarla bölünerek dizayn edildi.


Tartı mahalli ve müşterek bahis gişeleri gibi sıra beklenen diğer alanlarda da sosyal mesafenin korunması için, kişilerin bekleyeceği alanların belirlenmesi amacıyla stickerlarla yer işaretlemeleri yapıldı. Uygun yerlere el dezenfektanları ve korona virüs hakkında bilgilendirici afiş ve broşürler konuldu.


Bazı önemli koşu günleri şöyle:



Orhan Meker Serbest Handikapı: 10 Haziran


Cevdet Karataş Serbest Handikapı: 11 Haziran


TBMM Koşusu: 4 Temmuz


Dişi ve Erkek Tay Deneme koşuları: 12 Temmuz


Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu: 25 Temmuz


Kısrak Koşusu: 2 Ağustos


Gazi Koşusu: 30 Ağustos


Yüksek Komiserler Kurulu Koşusu: 3 Eylül


TJK Koşusu: 4 Ekim


Ankara Koşusu: 24 Ekim


Uluslararası Yarış Festivali: 24-25 Ekim


Çaldıran Koşusu: 8 Kasım


Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu: 14 Kasım

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.