Ata Spor Kulübü'nden deprem bölgesine destek

İş kadını Tuğba Sezen ve Bakırköy Ata Spor Kulübü Onursal Kurucu Başkanı Sait Babaoğlu'nun öncülüğünde hazırlanan kıyafet yardımını taşıyan araçlar bölgeye doğru hareket etti.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrasında spor camiasından da bölgeye destekler devam ediyor. Ata Spor Kulübü önderliğinde Bakırköy spor kulüpleri de afetzedeler için bölgeye kışlık ürünleri yönlendirmeyi sürdürüyor. İş kadını Tuğba Sezen ve Bakırköy Ata Spor Kulübü Onursal Kurucu Başkanı Sait Babaoğlu'nun öncülüğünde hazırlanan kıyafet yardımı, TSYD ile koordineli olarak afet bölgesine doğru yola çıktı.

Tuğba Sezen, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçları için yardımlara devam edeceklerini belirterek, "Desteklerimizi sürdüreceğiz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde afetzedelerimizi yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Sait Babaoğlu ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek, "Ata Spor Kulübü önderliğinde Bakırköy spor kulüpleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kışlık yardımlarını göndermeye devam ediyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.