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Ataheşir'de kadınlara sürpriz hediyeler

Ataşehir Watergarden’da kadınlar, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sürpriz etkinlikler ve hediyelerle karşılanacak.

Ataşehir Watergarden'da kadınlar, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sürpriz etkinlikler ve hediyelerle karşılanacak.


Kadınların en özel günlerinden biri olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Kadınlar Günü'nde Kadınları Şımartıyoruz” sloganı ile yola çıkan Watergarden İstanbul'da cilt bakımı, Kickbox ve Step Dersi, çeşitli kozmetik hediyeleri ve daha birçok sürpriz kadınları bekliyor olacak.


Watergarden İstanbul, IZEV işbirliği ile 8-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Sanat ve Biz' ve ‘Hayvanlar ve Biz' adlı 2 özel IZEV Farkındalık Sergisini ve birbirinden özel daha birçok etkinliği hayata geçiyor. Bilim Haftası kapsamında 9-10 Mart tarihlerinde saat 16.00'da gerçekleşecek Bilim Gösterileri, yine aynı tarihlerde 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek Deney Atölyesi çocukları bekliyor olacak.


12 Mart saat 11.30'da gerçekleşecek sohbet programında da Diyetisyen Yasemin Serintürk ve Pratisyen Hekim Barış Menekay, sağlıklı yaşam üzerine en özel bilgileri ziyaretçiler ile paylaşılacak.

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