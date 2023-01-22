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Atakan Karahan, Avustralya Açık Gençler Turnuvası'nda ikinci turda

Milli tenisçi Atakan Karahan Avustralya Açık Gençler Turnuvası’nda Matic Kriznik’i yenerek, kariyerinin ilk gençler grand slam maçından galibiyetle ayrıldı.

Milli tenisçi Atakan Karahan Avustralya Açık Gençler Turnuvası'nda Matic Kriznik'i yenerek, kariyerinin ilk gençler grand slam maçından galibiyetle ayrıldı.


14 yaşında Avrupa 1 numarasına kadar yükselen Atakan Karahan ilk kez yer aldığı Avustralya Açık Gençler Turnuvası'nda Slovenyalı tenisçi Matic Kriznik'i 7-6, 7-5 yenerek ikinci tura yükseldi. Atakan ikinci turda 3 numaralı seri başı, dünya gençler 10 numarası Belçikalı tenisçi Alexander Blockx ile karşılaşacak.

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