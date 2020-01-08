Atakan Karahan'dan tarihi başarı

Geçtiğimiz hafta Tennis Europe takviminde yer alan beş Super Category turnuvasından biri olma özelliği taşıyan ONE-SGM Christmas Cup'ta final oynayan ilk Türk tenisçi unvanının sahibi olan Atakan Karahan; 14 yaş klasmanında birinci, genel klasmanda yirmi birinci olarak bir ilke daha imza attı. 2019 sezonuna Antalya'da düzenlenen ITF/Tennis Europe Development Championships Week'te tekler ve çiftler şampiyonluğu ile başlayan milli tenisçi sezonu 4 tekler, 5 çiftler zaferiyle kapattı. Geçtiğimiz hafta Rusya'da düzenlenen ONE-SGM Christmas Cup'ta kariyer ilkini yaşayan Karahan, İspanyol rakibi Martin Landaluce ile karşılaştığı finalde ilk set 4-1 gerideyken sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Tekler kategorisinde ikincilik elde eden milli sporcu çiftlerde ise Ukraynalı partneri Oleksandr Ponomar ile yarı final oynama başarısı gösterdi.