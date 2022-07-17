Ataköy'de yasa dışı su ürünleri avına 69 bin 682 liralık ceza

İstanbul Ataköy'de kaçak su ürünleri avcılığı yapan iki tekneye el konulurken, içinde bulunan beyaz kum midyeleri denize bırakıldı. Yasa dışı avcılık yapanlara 69 bin 682 TL idari para cezası uygulandı.

Marmara Denizi'nde kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, dün gece saat 03.00'de ortak denetim yaptı. Ataköy sahilinde denizde kaçak su ürünleri avcılığına yönelik yapılan denetimde bir teknenin yasa dışı olarak beyaz kum midye avcılığı yaptığı tespit edildi. Bir başka teknede bulunanların da gemiler ve su vasıtaları için alınmış ruhsat tezkeresi olmadan dalarak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlendi. Canlı olarak ele geçirilen yarım çuval beyaz kum midyesi geri denize bırakılırken, 2 tekne, 4 adet dalgıç kıyafeti, 2 adet kompresör ve 150 metre hava hortumuna el konuldu. Yasa dışı avlanan şahıslara 69 bin 682 TL idari para cezası uygulandı.