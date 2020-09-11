Atalar Spor Merkezi'ndeki çalışmalarda sona gelindi

Kartal Belediyesi tarafından Atalar Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen Atalar Spor Merkezi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in önemli projelerinden biri daha hayata geçiyor. Kartal Belediyesi tarafından Atalar Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen Atalar Spor Merkezi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Spor merkezinin yürüyüş yolları büyük oranda tamamlanırken, 19 aydınlatma direği dikilerek elektrik bağlantıları yapıldı. Atalar Spor Merkezi'nin halı sahasındaki çalışmalar da tamamlanmak üzere. Son olarak halısı uzman bir ekip tarafından serilerek montajı yapılan sahanın, aydınlatma ve kale direkleri yerleştirilecek.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Kartal Belediyesi'nin diğer birimlerinin de emek verdiği çalışmalar ile spor merkezi, mahalle sakinlerinin nefes alabileceği ve spor yapabileceği çok fonksiyonlu bir alan olarak planlandı.

Toplam uzunluğu 250 metreden fazla olan yürüyüş ve koşu pistinin alt yapısı tamamlandı. İlerleyen günlerde de yürüyüş ve koşu yapmayı kolaylaştıran tartan pist de ekiplerin çalışmaları sonucu tamamlanacak. İçinde çocuk parkı ve bir kafenin de yer alacağı Atalar Spor Merkezi'nde vatandaşlar, aydınlatma sayesinde akşamları da yürüyüş ve spor yapabilecek. Duvarları ve kaldırımları da yapılan spor merkezinde çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmaları yakın zamanda başlayacak.

Halı sahaya 3 kat çakıl, keçe ve halı serildi

Eskiden toprak saha olarak kullanılan ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de çocukken top koşturduğu alana inşa edilen 32 59 metre ebatlarındaki halı sahada çalışmalar hızla devam ediyor. Federasyonun belirlediği standartlara göre inşa edilen halı sahada, halı serimi de önceki gün gerçekleştirildi. Uzman bir ekip tarafından yapılan bu işlemde daha sonra halının üzerine belirli bir oranda özel kum, granül serilecek. Başkan Yüksel'in önemli projelerinden biri olan Atalar Spor Merkezi'nde çalışmalar kısa sürede bitirilerek vatandaşın hizmetine açılacak.