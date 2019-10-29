Ata'nın sevdiği şarkılar, Kartal'da Cumhuriyet dostlarıyla buluştu

yıl kutlamaları birbirinden farklı etkinlikler ile devam ediyor. Kutlamalar kapsamında, Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği, “Ata'ya İthafen 96. Yılında Cumhuriyet Şarkıları” konseri gerçekleştirildi. Gecede, sanatçı Erdem Özgen'in ve Alaturka Müzik Topluluğunun sahne performansı izleyenleri mest etti.

Cumhuriyet'in 96. yıl kutlamaları İstanbul'un önemli merkezlerinde olduğu gibi Kartal'da da coşkuyla devam ediyor. Kartal Belediyesi tarafından, kutlama programı kapsamında, Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği bir konser programı gerçekleştirildi.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede, sanatçı Erdem Özgen'in öncülüğündeki Alaturka Türk Müzik Topluluğu, Atatürk'ün sevdiği birbirinden farklı şarkıları seslendirdi.

“Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir”

Vardar Ovası, Selanik Türküsü, Bülbülüm Altın Kafeste gibi şarkıların seslendirildiği gecede, sanatçıların performansı izleyenler tarafından çok beğenildi. Gecede son olarak, tüm sanatçılar ve katılımcıların bayrak sallaması eşliğinde ‘İzmir Marşı' seslendirildi. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İmam Aydın, konserin sonunda sanatçı Erdem Özgen'e teşekkür çiçeği takdim ederek, “Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet'in 96. Yıl kutlamalarının coşkusunu yaşıyoruz. Sanatçı dostlarımıza ve Cumhuriyet dostu olan sizlere bizleri yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkür ediyoruz. Ata'mızın ve Cumhuriyet'i kuran tüm büyüklerimizin ruhu şad olsun. Cumhuriyet'i yaşatıyoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.