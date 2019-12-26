Ataşehir 2020 yılına Klasik Müzik Festivaliyle giriyor

Ataşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Ataşehir Belediyesi Uluslararası Klasik Müzik Festivali” yeni yılda da müziğin önemli isimlerini Ataşehir'de sanatseverlerle buluşturacak.

Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Ataşehir Belediyesi Klasik Müzik Festivali'nde klasik müziğin birbirinden eşsiz eserleri müzikseverler için seslendirilecek.

Romanya Dimitrie Cantemir Kültür Enstitüsü ve Zuhal Müzik'in de katkı sunduğu festival 3-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. 4. Uluslararası Ataşehir Klasik Müzik Festivali, yıldız isimlerden genç yeteneklere kadar 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde (MSKM) ağırlayacak.

Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festivalin bu yılki konukları; Gülsin Onay, Nova Quartet, Adıyaman Filarmoni Orkestrası, Romanya'dan Vıoloncellıssımo Topluluğu, Baby Conserts, Genç Yetenek Ekin Karadaş, Rıcardo Moyano & Enver Mete Aslan ve Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası olacak.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Ricardo Moyano festival kapsamında 11 Ocak Cumartesi günü gitara, gitar müziğine ilgi duyan amatörlere ve profesyonellere yönelik keyifli bir workshop gerçekleştirecek.

Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Sanat Yönetmeni Serhan Bali ise ‘Klasik Müzik Dinleme Kültürü' başlıklı bir söyleşi programı gerçekleştirecek. 12 Ocak Pazar günü MSKM'de “klasik müzik nasıl dinlemeli” sorusuna yanıt arayan müzikseverler bu programa katılabilir.

İlk Konser Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan

Festival Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın 3 Ocak'taki açılış konseriyle başlayacak.

Ataşehir Belediyesi'nin “Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz” Projesi kapsamında, Ataşehir'in mahallelerinde bulunan merkezlerinde müzik eğitimi alan yetenekli çocukların ve gençlerin oluşturduğu Gençlik Senfoni Orkestrası konserde Barok müzik seçkilerinden oluşan bir program hazırladı.

Festivalin ikinci konseri Baby Concerts: “Notaların Dansı” ile 4 Ocak Cumartesi günü MSKM sahnesinde olacak.

Dört müzisyenin ve bir de balerinin canlı performansı ile gerçekleşecek klasik müzik konserinde bebekler ve aileleri dünyaca ünlü bestecilerin (Edvard Grieg, Pyotr İlyiç Çaykovski, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Gioacchino Rossini vb.) eserlerini dinlerken kısa bir bale performansı da izleyecekler.

Ayrıca etkinliğin sonunda çocuklar enstrümanları yakından inceleyip müzisyenlerle konuşma fırsatı da bulacaklar.

4 Ocak Cumartesi akşamı 2012 yılında sanatsal farkındalık oluşturmak, sanat karşı bakış açısını geliştirmek amacıyla Adıyaman'da kurulan Adıyaman Filarmoni Orkestrası konser verecek.

Şef Özgür Oğuz'un yönetimindeki orkestra Klasik dönemin ünlü Avusturyalı bestecisi Franz Joseph Haydn, Avusturyalı besteci ve virtüöz piyanistti Johann Nepomuk Hummel ve Alman müzisyen, besteci ve çeşitli enstrümanların virtüözü Georg Philipp Telemann gibi klasik müzik bestecilerinin eserlerini seslendirecek.

Gülsin Onay'dan piyano resitali

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay piyanosunun tuşlarına bu kez Ataşehirli sanatseverler için basacak. Onay, 8 Ocak Çarşamba akşamı MSKM sahnesinde ilk olarak Ludwig van Beethoven'in “Sonata Pathetique” adıyla bilinen 8. Piyano Sonatı'nı seslendirecek.

Gülsün Onay, konserin ikinci bölümünde Ludwig van Beethoven tarafından bestelenen solo piyano eseri “Andante Favori” deyi çalacak.

Genç yetenek Ekin Karadaş Ataşehir Sahnesi'nde

4. Uluslararası Ataşehir Klasik Müzik Festivali'nin Genç Yetenekler Bölümünde çok sayıda solo performans sergileyen ve oda müziği grubu “Vita Trio” ile çeşitli konserler veren Genç Sanatçı Ekin Karadaş 10 Ocak Cuma akşamı müzikseverlerle buluşacak.

Yine 10 Ocak Cuma akşamı Oda müziği serüvenine 2018 yılında trio olarak başlayan Nova Quartet topluluğu, Alman romantizm stilinde klasik batı müziği besteci, piyanist ve orkestra şefi Felix Mendelssohn Bartholdy'nın Piyano Dörtlüsü No.1'ni seslendirecek.

11 Ocak Cumartesi günü ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi Rıcardo Moyano ile çeşitli sanatçıların kaset, CD ve sahne çalışmalarına ud sanatçısı olarak eşlik Enver Mete Aslan birlikte konser verecek.

14 Ocak Cumartesi günü Festival Romanya'dan Vıoloncellıssımo Topluluğu'nun vereceği kapanış konseriyle son bulacak.

Violoncellissimo, son 20 yılın en ünlü Romen Oda Müziği Topluluklarından olma özelliğini taşıyor. Topluluk, Oda Müziği ve Romanya'daki genç yeteneklerin tanıtımına yeni bir yol açan ünlü çellist Marin Cazacu'nun girişimi ve öğrencileriyle birlikte kuruldu.

Topluluk Johann Schrammel'den George Frideric Handel'e, Constantin Dimitrescu'dan Bela Bartok'a, Tomaso Albinoni'den Dmitriy Şostakoviç'e kadar birçok bestecinin eserlerini seslendirecekleri bir program hazırladılar.

Ataşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği festivalde "Bir Kitap, Bir Bilet" kampanyası da bu yılda devam ediyor. Festivale gelen herkesten bilet başına bir okunmuş kitap talep edilecek. Bilet bedeli olarak bağışlanan kitaplarla, hem Anadolu'daki ihtiyaç sahibi okullara hem de "Bu Takside Kitap Var" projesine destek olunacak.

Biletler 28 Aralık Cumartesi gününden itibaren Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Zuhal Müzik-Akasya, Hilltown ve Uniq Mağazaları'ndan birer okunmuş kitap karşılığında temin edilebilecek.