Ataşehir 3. Kitap Günleri başlıyor

Kitap Günleri” 10 Eylül'de Erdal Eren Kültür Merkezi bahçesinde okurlarla buluşuyor. 25 Eylül'e kadar sürecek olan “Kitap Günleri”nde; yayınevleri, yazarlar, şairler ve kitapseverler bir araya gelecek.

Ataşehir Belediyesi yaz boyunca sürdürdüğü “Parkta Hayat Var” etkinliklerine “Kitap Günleri” ile devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinliğe yayınevleri ve yazarların yanı sıra çocuklar ve yetişkinler için düzenlenecek olan atölyelerle edebiyat dünyasından sevilen isimlerin katılacağı söyleşiler de renk katacak.

On beş gün boyunca Erdal Eren Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenecek olan Kitap Günleri'ni 15.00-23.00 saatleri arasında gezmek mümkün olacak. “3. Kitap Günleri”ne 50'den yazla yayınevi, 25 yazar, şair ve müzisyen katılacak. Kitap günleri süresince; söyleşiler, paneller, şiir dinletileri ve atölyeler yapılacak.

“Ataşehir 3. Kitap Günleri”ne katılacak yazar ve şairler arasında; Adnan Özyalçıner, İnci Aral, Buket Uzuner, Işık Öğütçü, Barış İnce, Fuat Sevimay, Filiz Aygündüz, Güney Özkılınç, Gülşah Elikbank, Seray Şahinler, Orhan Bahtiyar, Gamze Arslan, Mehmet Fırat Pürselim, İbrahim Karaca, Musa Ağacık, B. Sadık Albayrak, ve Agâh Aydın yer alıyor.

Kitap günlerinde müzik yazarı Murat Meriç, halk müziği sanatçısı Sadık Gürbüz ile “Ruhi Su İzi” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. Murat Meriç ve Sadık Gürbüz, 20 Eylül 1985 tarihinde kaybettiğimiz Ruhi Su'nun müzik tarihimizdeki yeri ve bıraktığı izler üzerine konuşacaklar.

Ataşehir 3. Kitap Günleri'nde çocuklar da unutulmadı. Hafize Güner Çınar, Erdem Seçmen, Olcay Geridönmez, Suzan Geridönmez, Özge Doğar ve Özge Özdemir çocuklar için birbirinden eğlenceli atölyeler gerçekleştirecekler.

Kitap Günleri” birbirinden güzel etkinliklerle Ataşehirlileri bekliyor olacak.

Etkinlik programı ise şöyle;

10 Eylül Cuma

Söyleşi:

Fuat Sevimay - “Benden'iz James Joyce” 19.30

11 Eylül Cumartesi

Atölye:

Barış İnce ile Edebiyat Atölyesi 18.00

12 Eylül Pazar

Söyleşi:

Konuk: Filiz Aygündüz - Moderatör: Seray Şahinler “Görmek ve Görülmek” 19.30

13 Eylül Pazartesi

Söyleşi:

İnci Aral & Gülşah Elikbank “Edebiyat'ta Aşk” 19.30

14 Eylül Salı

Söyleşi:

Adnan Özyalçıner “İstanbul'u Yazmak” 19.30

15 Eylül Çarşamba

Söyleşi: Işık Öğütçü “Orhan Kemal 107 Yaşında” 19.30

16 Eylül Perşembe

Atölye:

Hafize Güner Çınar “İda ve Mira ile Tanışmaya Hazır Mısınız” 17.00

Yaş Grubu: 5-7

Söyleşi:

Murat Meriç “Edebiyatın Müzikteki İzi” 19.30

17 Eylül Cuma

Atölye:

Erdem Seçmen “Çocuklar ve Kitaplar” 18.30

Yaş Grubu: 8-12

18 Eylül Cumartesi

Atölye:

Ginko Çocuk Kırpıntı Atölyesi birinci oturum: 15.00 - ikinci oturum: 17.00

Katılımcı sayısı: 20 - 20

Yaş aralığı: 9-10

Eğitimciler: Olcay Geridönmez - Suzan Geridönmez

Söyleşi:

Buket Uzuner “Edebiyatta İklim Kurgu” 19.30

19 Eylül Pazar

Atölye:

Özge Doğar “Okuyorum-Yazıyorum” 17.00

Yaş Grubu: 7-11

Söyleşi:

Orhan Bahtiyar “Hayallerin Peşinde Koşmak” 19.30

20 Eylül Pazartesi

Söyleşi-dinleti

Konuk: Sadık Gürbüz Moderatör: Murat Meriç “Ruhi Su İzi” 19.30

21 Eylül Salı

Söyleşi:

Gamze Arslan - Mehmet Fırat Pürselim “Hayata Öykünün Penceresinden Bakmak” 19.30

22 Eylül Çarşamba

Söyleşi-Şiir Dinletisi:

İbrahim Karaca “Ters Akıntılar Şiir Gecesi” 19.30

23 Eylül Perşembe

Söyleşi:

Musa Ağacık & B. Sadık Albayrak “Gazetecilik ve Edebiyat Nereden Nereye” 19.30

24 Eylül Cuma

Söyleşi:

Güney Özkılınç “Yüzümde Nâzım İzi Var” 19.30

25 Eylül Cumartesi

Atölye:

Özge Özdemir “Çocuklarla Felsefe Atölyesi” 17.00

Yaş Grubu: 9-12

Kontenjan: 50 Kişi

Söyleşi:

Psikiyatr Dr. Agâh Aydın “Geriye Kalan Hatıradır” 19.30