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Ataşehir AK Parti ilçe binası önünde havaya ateş açıp kaçtılar

Ataşehir’ de kimliği henüz bilinmeyen şahıslar, AK Parti ilçe binası önüne araçlarıyla gelerek havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtılar.

Ataşehir' de kimliği henüz bilinmeyen şahıslar, AK Parti ilçe binası önüne araçlarıyla gelerek havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtılar. Olay yerinde polisin incelemeleri sürüyor.


Ataşehir'de General Tahsin Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan Ak Parti Ataşehir ilçe teşkilat binası önüne araçlarıyla gelen şahıslar, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı havaya silahla ateş açtılar. Kimliği henüz bilinmeyen silahlı şahıslar, ardından olay yerinden hızla kaçtılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik şeridi çekerek olay yerini kontrol altına aldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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