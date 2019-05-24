Ataşehir Belediyesi, 600 genci üniversiteye hazırlıyor

Üniversite sınavına her yıl milyonlarca öğrenci giriyor. Çoğu da yüksek ücret ödeyip kurslara gidiyor. Ataşehir Belediyesi ise üniversite hayali kuran gençlere her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz eğim desteği sağlıyor.

Neşet Ertaş Kültürevi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezileri'nde 600 öğrenci hayatlarının dönüm noktası olan üniversite sınavına, Ataşehir Belediyesi'nin ücretsiz ders destek eğitim programlarıyla hazırlanıyor.

2017-2018 yılında Ataşehir Belediyesi'nin üniversiteye hazırlık kurslarından yararlanan gençlerden 210 öğrenci üniversite hayallerine kavuşarak hem ailelerinin hem de Ataşehir Belediyesi'nin haklı gururu oldular.

Örgün eğitime destek programına katılarak bir yıl boyunca harcadıkları emeklerinin karşılığını alan öğrenciler; bilgisayar, endüstri, elektrik mühendisliği, uluslararası ilişkiler, hukuk, mimarlık, radyo televizyon ve sinema, halkla ilişkiler ve tanıtım, sivil havacılık ve kabin hizmetleri, çocuk gelişimi ile işletme gibi bölümleri kazandı. Öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 9 Eylül Üniversitesi'ne, Marmara Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne kadar çok çeşitli üniversitelere yerleşerek büyük başarı elde etti.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) her aşamasında Ataşehirli gençlerin yanında olan Belediye, tecrübeli öğretmen kadrosu ile eğitimler verirken, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için de ücretsiz ders kitapları, soru bankaları ve testler dağıtıyor. Aynı zamanda bilgi, beceri ve zaman kullanımının ölçülmesi amacıyla deneme sınavları ve motivasyon seminerleri düzenliyor.

Bunun yanı sıra Ataşehirli tüm gençlere doğru tercih için danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Ayrıca Ataşehir Belediyesi yıl boyunca öğrenci ve ailelerine yönelik; meslek tanıtımı, sınav kaygısı, aile içi iletişim ve kişisel gelişim konularında seminerler ile öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sağlayacak sanat eğitimleri düzenliyor. Yani gençler belediyenin kültür merkezlerinde sadece üniversite sınavına hazırlanmıyor aynı zamanda bir sanat dalının eğitimini de almış oluyor. Pek çok üniversiteden akademisyenler kurumlara davet edilerek sınavda çıkma ihtimali olan konular üzerine eğlenceli söyleşiler gerçekleştiriyor

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Eğitimde fırsat eşitliği, anayasal bir haktır. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm bireylere eşit eğitim hakkı sağlanmalıdır. İşte bu inançla çıktığımız yolda Ataşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda sınava girecek tüm öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum” dedi.