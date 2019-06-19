Ataşehir Belediyesi minik şefleri mutfağa davet ediyor

Ataşehirli çocuklar, okulların tatile girmesiyle birlikte Ataşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği “Minik Şefler Mutfakta” yaz atölyesine katılarak yaz tatillerini verimli geçirecekler.

Çocuklar, kurabiye yapımı ve mutfak deneyimi atölyesine katılarak aşçılık sanatını daha yakından tanıyacaklar.

Ataşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi'nde (ATAMEM) düzenlenecek “Minik Şefler Mutfakta” yaz atölyesine, 6-12 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek ve kontenjan sınırlı olacak.

Çocukların mutfakla tanışacağı; dokunarak, görerek, koklayarak, tadarak ve de eğlenerek öğreneceği atölyede damak tatları da gelişecek.

10'ar kişilik 12 grup halinde 2 ay boyunca devam edecek derslere toplam 120 çocuk katılacak.

“Minik Şefler Mutfakta” yaz atölyesine kayıtlar 20 Haziran - 28 Haziran 2019 tarihleri arasında ATAMEM'den yapılacak.

Atölyeler 09 Temmuz - 25 Temmuz, 01 Ağustos - 22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Yetişkinler için de hızlandırılmış İngilizce

Aynı tarihlerde 16 yaşından büyük yetişkinler için de hızlandırılmış İngilizce dil kursu verilecek. İngilizcelerini geliştirmek isteyenler ATAMEM'deki hızlandırılmış İngilizce dil programına katılabilecekler.