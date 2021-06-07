Ataşehir Belediyesi sanatçıları yalnız bırakmadı

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren sanat camiasını desteklemek, Ataşehirlilerin kültür ve sanat faaliyetlerinden kesintisiz yararlanmasını sağlamak için Ekim 2020'de E-Kültür Merkezi'ni hizmete açan Ataşehir Belediyesi, bugüne kadar 500'ün üzerinde sanatçı ve sanat emekçisine destek verdi.

Pandeminin başladığı 2020 yılının Mart ayında tüm belediyeler gibi kültür merkezlerini kapatmak zorunda kalan ve fiziksel olarak etkinliklerine ara veren Ataşehir Belediyesi, “Sanat durursa hayat durur” felsefesinden hareketle tüm etkinliklerini dijital ortama taşıdı. Ekim 2020'den itibaren Ataşehir Kültür Youtube kanalı, Spotify ve Radyo Ataşehir'de yayınlanan konserler, çocuk tiyatroları, atölyeler, söyleşiler, seminerler ve daha birçok etkinlik videosu 1,5 milyon kez izlendi.

Bu süreç içerisinde benzeri olmayan alanında ilk olma özelliği taşıyan “Cumhuriyet'in Sesleri”, Ataşehir'in Sesleri”, “Ataşehir'in Yüzleri” ve “Ustalar Ataşehir'e Ses Veriyor” gibi projeler de hayata geçirildi.

Ayrıca programlarda, Tarih Okulu, Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor, Edebiyat Akşamları, Sinema Buluşmaları, Şiir Üstüne Konuşmalar, Çağdaş Sanat Buluşmaları, Yaşama Dair Söyleşiler, Gençlik Edebiyatı, Hayat Tasarlama Sanatı, Hayat Akarken, Marcus Graf ile Sanat Tarihi, Öykü Demirci ile “Sanatçı Sohbetleri”, Hatice Utkan Özden ile “Müze Sohbetleri”, Melike Bayık ile “Galeri Sohbetleri” Erdeniz Erol ile “Bir Arkadaş Uğrayacaktı” başlıkları altında sanat, sinema, müzik ve edebiyat dünyasından pek çok isim yer aldı.

Bunun yanı sıra çocuk tiyatrolarına destek verebilmek ve evdeki çocukların eğlenceli vakit geçirebilmelerine katkıda bulunmak için “Puki” isimli kukla kahramanın eşlik ettiği 24 bölümlük çocuk kuşağını hazırladı. Şair-yazar Sunay Akın ile tiyatro oyuncusu Nedim Saban da Puki'ye konuk oldular. Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan “Musulllu Süleyman” ile “Vatan Yahut Silistre” adlı radyo oyunları da ilgiyle karşılandı.

“Cumhuriyet'in Sesleri” etkinlikleri kapsamında kültür sanat dünyamızın değerli isimleri Genco Erkal, Haldun Dormen, Rutkay Aziz, Haydar Ergülen, Ayşe Kulin, Prof. Devrim Erbil, Prof. Dr. Ayla Ersoy ve Muazzez İlmiye Çığ Türkiye'nin sanat tarihi yolculuğundaki deneyimlerini paylaştılar.

“Sanat durmaz, sanat durursa hayat durur” sloganıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi, yayınladığı konserlerle de zor günler geçiren müzik sektörüne destek oldu. Ataşehir'de yaşayan müzik emekçilerini desteklemek ve arşiv niteliğinde belgesel konserler olarak “Ataşehir'in Sesleri” ve “Ataşehir'in Yüzleri” projeleri de hayata geçirildi.

“Ustalar Ataşehir'e Ses Veriyor” ve “Anadolu'dan Sesler” programlarında Tuna Kiremitçi, Arslan Hazreti, Kutsal Evcimen, Müslüm Eke, Kemal Eroğlu, Grup Gündoğarken, Doğan Canku, Ege, Ahmet Aslan & Ali Ekber Kayış, Bülent Ortaçgil, Bulutsuzluk Özlemi, İlhan Şeşen, Erdal Güney, Suavi, Metin-Kemal Kahraman ve Niyazi Koyuncu'nun da olduğu isimler yer aldı.

Ayrıca dünyaca ünlü flüt sanatçısı Bülent Evcil , Ataşehir'in Sesleri projesinde söyleşi ve performans ile yer aldı. Değerli müzisyen Erdal Güney, film müzikleri üzerine yaptığı söyleşilerle, Murat Meriç ise sanatçıların müzik yolculukları üzerine yaptığı söyleşilerle sanatseverlerle buluştu.

Ataşehir Belediyesi, bu dönemde çağdaş sanata verdiği destek ve önemle de dikkat çekti. Marcus Graf küratörlüğünde 24 Mart - 14 Nisan tarihleri arasında, Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde açılan; “Yeniden İnsan”, “Yeniden Kent”, “Yeniden Doğa”, “Yeniden İletişim”, “Yeniden Toplum” ve “Yeniden Sanat” düşüncelerinin sanattaki karşılığının ipuçlarının arandığı “YENİDEN” sergisinde Beyza Boynudelik, Emin Mete Erdoğan, Ferhat Özgür, Filiz Piyale Onat, Gizem Candan, Güler Güçlü, Gülgün Başarır, Hasan Deniz, Murat Germen, Mustafa Duymaz, Saliha Yılmaz, Seydi Murat Koç, Zafer Akşit'in eserleri sergilendi.