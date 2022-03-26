Ataşehir Belediyesi Ukraynalı çocuklara atölyeler düzenliyor

Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir Kent Konseyi iş birliğiyle gönüllü eğitmenler tarafından Ataşehir'de yaşayan Ukraynalı vatandaşların çocuklarına yönelik “Ukrayna Dili ve Kültürü Atölye” programı düzenleniyor. Atölyeler çerçevesinde Ukraynalı çocuklara Ukrayna dili ve kültürü eğitimi veriliyor.

Ataşehir'de Ukraynalı çocuklar için Ukrayna Dili ve Kültürüne yönelik atölye programı gerçekleştirildi. Ataşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından üç yıl önce düzenlenmeye başlanan ve pandemi sürecinde de online olarak devam eden programlarda, farklı yaş gruplarından yaklaşık 120 çocuk Erdal Eren Kültür Merkezi'nde atölyelere katılma imkanı buldu. Ukraynalı çocuklar gerçekleştirilen farklı etkinliklerle oldukça eğlenceli vakit geçirirken ülkesinden binlerce kilometre uzaklıkta kendi dilleri ve kültürlerini yaşama ve öğrenme fırsatı buldu. Ukrayna'da yaşanan son gelişmelerden sonra Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği atölye programına Ukraynalı vatandaşların ilgisi daha da arttı. Ataşehir'de düzenlenen atölyelerden oldukça memnun olan Ukraynalı aileler bu sayede kültürlerini yaşadıklarını belirtti. Erdal Eren Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölyede çocuklar; Ukrayna dili, kültürü ve gelenekleri gibi birçok farklı konuda eğitim görüyor. Ukraynalı gönüllü eğitmenlerin atölyelerine katılan Ukraynalı çocuklar düzenlenen Ukrayna Dili ve Kültürü kursunda hem eğlendi hem de kendi dillerini öğrenme fırsatı buldu.

“Anne ve babalar oldukça memnun”

Ukraynalı çocuklara gönüllü eğitim veren Ukrayna Dili ve Kültürü Atölye Eğitmeni, Natalia Güven, “Ataşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bizlere Erdal Eren Kültür Merkezi'nde atölye sınıfları tahsis etti. 4-16 yaş arasındaki çocuklara Ukrayna eğitim sistemine göre eğitim veriyoruz. Anne ve babalar oldukça memnun. Pandemi sürecinde de derslerimizi online olarak devam ettirdik. Bu atölyelerde Ukraynaca okuma ve dil, Ukrayna kültürü ve gelenekleri gibi birçok farklı konularda eğitim veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar dilimizi ve kültürümüzü öğreniyorlar”

Ataşehir Belediyesi tarafından Ukrayna Dili ve Kültürü Atölye programından oldukça memnun olduklarını belirten velilerden Olena Bilget, “Ben 17 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. İki çocuğum var. 5 yaşındaki çocuğumu buraya düzenli olarak getiriyorum. Ukrayna'ya çok sık gidemiyoruz. Düzenlenen bu atölye sayesinde çocuğum hem dilini öğreniyor hem de kültürümüzü güçlendirme fırsatı yakalıyor, bu durum onu ve bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.