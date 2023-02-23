Ataşehir Belediyesi'nden depremzedelere psiko-sosyal destek

Ataşehir Belediyesi, deprem bölgelerinden Ataşehir'e gelen vatandaşlara yönelik psiko-sosyal destek çalışmalarına başlıyor. Belediye bünyesinde hizmet veren merkezlerde, psikologların desteğiyle yurttaşların yaşadıkları süreci psikolojik olarak en az hasarla atlatılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ataşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım ve destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Depremin hemen ardından bölgeye arama kurtarma ekibi gönderen, depremzedeler için yardım kampanyası başlatan, Ataşehirlilerin bağışladığı yardımları bölgeye ileten ve en acil ihtiyaç olan yemek konusunda da Hatay başta olmak üzere Malatya, Adıyaman ile Kahramanmaraş'ta aşevleri kurarak sıcak yemek hizmeti sunan Ataşehir Belediyesi, depremzedelerin her konuda yanında olmaya devam ediyor. Deprem bölgesinden Ataşehir'e gelen üniversite ve lise öğrencilerine yönelik eğitim desteğini de başlatan Ataşehir Belediyesi şimdi de ücretsiz olarak, “Psiko-Sosyal” destek hizmeti vermek için çalışma başlatıyor.

Ülkemizi derinden sarsan depremin toplum üzerinden oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltmak adına desteğe ihtiyaç duyan 14 yaş ve üzeri yurttaşlar, Ataşehir Belediyesi'nin 0216 570 5000 Çağrı Merkezi'ni, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün (5712 - 5717 5763 - 5737) ile Yeni Hayat Gençlik Merkezi'nin (1966) dahili numaralarından detaylı bilgi alarak randevu oluşturabilecek.