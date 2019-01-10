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Ataşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine göz muayenesi ve gözlük

Ataşehir Belediyesi’nin başlattığı yeni hizmetle ihtiyaç sahibi vatandaşların gözlük ihtiyaçları gideriliyor.

Ataşehir Belediyesi'nin başlattığı yeni hizmetle ihtiyaç sahibi vatandaşların gözlük ihtiyaçları gideriliyor.


Ataşehir Belediyesi ihtiyaç sahipleri için yeni bir hizmet başlattı. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulamayla, Ataşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardım Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar talep ettikleri takdirde göz muayenesi oluyorlar.


Göz muayenesi talep eden vatandaşlar evlerinden alınarak hastaneye götürülüyor, uzman doktorlar tarafından göz muayeneleri yapılıyor. Muayene sonrasında anlaşmalı optikçiler ile vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda, göz sağlığı hizmetinin bir parçası olarak ücretsiz gözlük hizmeti Ataşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.


Beğendikleri model ve renkte gözlükleri seçen ve teslim alan vatandaşlar Ataşehir Belediyesi'ne bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

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