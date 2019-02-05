Ataşehir Belediyesinden kan ve kök hücre bağışı kampanyası

3,5 yaşındaki Öykü Arin için başlatılan ve tüm Türkiye'ye yayılan, lösemili hastalara umut olmak için düzenlenen kök hücre bağışı kampanyalarına Ataşehir Belediyesi de destek veriyor.Kampanyaya katılarak lösemili hastalara umut olmak isteyen vatandaşlar için 11 Şubat Pazartesi günü Türk Kızılayı'nın bağış otobüsü Ataşehir Belediye binası önüne gelecek. Bağış otobüsü 09.00 - 17.30 saatleri arasında gönüllü donörlerden kan bağışı alacak. Gönüllü kan ve kök hücre bağışına; 18-50 yaş arası, sarılık, AIDS, Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz, kanser gibi hastalıkları olmayan, sürekli ilaç kullanmayan herkes katılabilecek.

Ataşehir Belediyesi yetkilileri, "Unutmayalım ki kan ve kök hücre ihtiyacı olan hastalar için uygun donör bulmak çok önemli. Her bir bağışçı uygun donör olma yolunda hastalar için adeta bir hayat ışığı oluyor" diyerek vatandaşları desteğe davet etti.

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nin (TÜRKÖK) Şubat 2018'de açıkladığı verilere göre, ülkemizde kemik iliği nakli bekleyen 963'ü çocuk, 871'i yetişkin olmak üzere toplam bin 834 hasta bulunuyor.