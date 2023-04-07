Ataşehir Belediyesi'nin 2022 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Ataşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporu, Ataşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

6 Nisan Perşembe günü toplanan Ataşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı 4. birleşimde Ataşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin teklifi görüşüldü.

Faaliyet raporunun kabul edilmesinin ardından bir konuşma yapan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi şunları söyledi: “Eşitlikçi, şeffaf, erişilebilir, yaşanılabilir, yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetler sunduğumuz ilçemizde, gecemizi gündüzümüze katarak yürüttüğümüz özverili çalışmalarımıza 2023 yılında da devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ataşehirimize hayırlı olsun.”

Oturum esnasında gruplar ve şahıslar adına söz alınarak konuşmalar yapıldı. CHP Grubu adına konuşan İlhami Yılmaz 2022 yılında gerçekleşen projeler hakkında meclisi bilgilendirdi.

AK Parti Grubu adına konuşan Mustafa Naim Yağcı, performans programı raporlarındaki hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranları hakkında söz aldı.

Meclis 1. Başkan Vekili Kudret Arslan tarafından yönetilen oturumda AK Parti Grubu'nun 9 “Ret” oyuna karşı CHP Grubu'nun 20 ve İyi Partili üye Oğuz Sarul'un “Evet” oylarıyla Ataşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.