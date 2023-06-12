Ataşehir çevre festivali bu yıl 14. kez düzenlendi

Ataşehir Belediyesi'nin çevre duyarlılığını artırmak ve farkındalık oluşturmak adına düzenlediği Ataşehir Çevre Festivali'nin 14'üncüsü büyük bir katılımla gerçekleşti. “Kentte Yeşil Geleceğimiz” temasıyla 10-11 Haziran tarihlerinde yapılan festival Amfili Park'ta düzenlendi. Konserin, atölyelerin, söyleşilerin, spor aktivitelerinin ve stantların olduğu festival, yurttaşların yoğun ilgisi ve beğenisi ile sonlandı.

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın sorumluluğu ile göreve geldiği günden bu zamana dek Ataşehir'de çevre çalışmalarına hız kesmeden devam Ataşehir Belediyesi, her yıl düzenlediği Çevre Festivali'nin 14'üncüsünü “Kentte Yeşil Geleceğimiz” temasıyla yola çıkılarak hazırladı. Festival, 10 - 11 Haziran tarihlerinde Ataşehir Amfili Park'ta gerçekleşti.

Çevre Festivali, ilk olarak açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından müziğin tüm renklerini keşfe çıkan, sanatın ve sanat eğitiminin erişilebilirliği için harekete geçen Müzikist Derneği, müzik performansı ve atıklardan çalgı yapımı atölyesi ile festivalde yer aldı.

Festival alanında çocukların ve yetişkinlerin şuurlanması ve öğrenmesi adına keyifli ve öğretici atölye çalışmalarına da yer verildi. Festivalde “Işıl Ergincan- Jançat ve Azra ile Sürdürülebilir Moda çerçevesinde Plastikten Moda”, “Genç İklim Aktivistleri ile İklim için Mücadele”, Yasemin Uluçınar moderatörlüğünde “Sürdürülebilir Bir Dünya”, “Nil Kıyısı - Greenfluncer nasıl olunur?” söyleşileri düzenlendi.

Programda yer alan atölyelere katılarak, hep birlikte dans eden, geri dönüşümün inceliklerini öğrenen, derin nefesler alarak ruhunun ve bedeninin sesini dinleyen katılımcılar, öğretici deneyimler yaşadı. Yemek ve içecek stantları ile geri dönüşüm firmalarının stantları da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Festival alanında stantlarıyla yer alarak yurttaşlara proje ve faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapan Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü de katılımcılara çeşitli hediyeler dağıttı. Akşam saatlerine kadar yoğun bir katılımla süren festival, sevilen müzik grubu Sattas'ın konseri ile son buldu.