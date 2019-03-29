İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ataşehir çocuk müzikallerinde bu hafta Okyanus Masalı minik ziyaretçilerle buluşuyor

Ataşehir’de çocuk müzikallerinde bu hafta sonu Okyanus Masalı minik ziyaretçilerle buluşacak.

Ataşehir'de çocuk müzikallerinde bu hafta sonu Okyanus Masalı minik ziyaretçilerle buluşacak.


Watergarden İstanbul'un her hafta minik ziyaretçileri ile buluşturduğu çocuk müzikallerinde bu hafta Okyanus Masalı sahnelenecek. Paylaşmanın, sevginin büyüklüğünü anlatırken; çevremizin ve denizlerimizin temizliği konusunda duyarlı olmamız gerektiğinin altını kalın çizen müzikal, Okyanus Ülkesi'nde güzel bir deniz kızı, sihirbaz bir kral, sevimli bir yengeç, unutkan bir balık ve bir deniz cadısının eğlenceli hikayesi konu alıyor. Müzikal 30 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ücretiz olarak izlenebilecek

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.