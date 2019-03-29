Ataşehir çocuk müzikallerinde bu hafta Okyanus Masalı minik ziyaretçilerle buluşuyor

Ataşehir'de çocuk müzikallerinde bu hafta sonu Okyanus Masalı minik ziyaretçilerle buluşacak.

Watergarden İstanbul'un her hafta minik ziyaretçileri ile buluşturduğu çocuk müzikallerinde bu hafta Okyanus Masalı sahnelenecek. Paylaşmanın, sevginin büyüklüğünü anlatırken; çevremizin ve denizlerimizin temizliği konusunda duyarlı olmamız gerektiğinin altını kalın çizen müzikal, Okyanus Ülkesi'nde güzel bir deniz kızı, sihirbaz bir kral, sevimli bir yengeç, unutkan bir balık ve bir deniz cadısının eğlenceli hikayesi konu alıyor. Müzikal 30 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ücretiz olarak izlenebilecek