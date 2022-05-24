Ataşehir, dans müzik ve tiyatro dolu sanat gösterilerine hazırlanıyor

“Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz” projesi çerçevesinde eğitim alan binden fazla çocuk ve 500'e yakın yetişkin, 29 Mayıs itibariyle Ataşehirliler için dans edecek, şarkı söyleyecek, enstrümanlara ses verecek ve tiyatro gösterileri ile sahne alacaklar.

Ataşehir Belediyesi “daha özgür, daha mutlu, ve daha refah bir topluma ulaşmanın yolunun kültür ve sanattan geçtiğine” duyduğu inançla, tam 12 yıldır sanatın çeşitli alanlarında yurttaşlara eğitimler veriyor. Bu kurslarda yetişen gençler, kimi zaman Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyor ve gösterdikleri başarılarla ailelerinin ve tüm Ataşehir'in gururu oluyorlar.

2021-2022 eğitim dönemi kursiyerleri de 29 Mayıs'tan itibaren sanatseverlere baleden perküsyona, bağlamadan halk oyunlarına ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede çok sayıda gösteri sunacaklar.

Heyecanla beklenen birbirinden renkli yıl sonu etkinlikleri, 29 Mayıs - 12 Haziran tarihlerinde Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde yapılacak.

Program

29 Mayıs Cemal Süreya Etkinlik Merkezi

Saat: 13.00 (çocuk)

Piyano, Bale

saat: 16.00 (yetişkin)

Perküsyon, bağlama, halk oyunları

29 Mayıs Mustafa Saffet Kültür Merkezi (Çocuk)

Saat: 12.00

resim sergisi açılışı

30 Mayıs Mustafa Saffet Kültür Merkezi (Çocuk)

Saat: 18.00

Piyano, bale, müzikal tiyatro

30 Mayıs Cemal Süreya Etkinlik Merkezi

Saat: 13.00 (yetişkin)

Tiyatro

saat: 16.00 (yetişkin - çocuk)

Tiyatro

31 Mayıs Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Çocuk)

saat: 20.00

Piyano, keman, bağlama, bale

1 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Çocuk)

Saat: 20.00

Piyano, keman, gitar, perküsyon

3 - 12 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi

saat: 17.00

Yetişkin resim sergisi açılışı

4 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi

saat: 12.00 (çocuk)

Tiyatro

saat: 18.00 (yetişkin)

Bağlama, dans

5 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Çocuk)

saat: 13.00

Piyano, gitar, bale

saat: 16.00

Piyano, keman, perküsyon, bale

7 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Yetişkin)

Saat: 20.00

Perküsyon, bağlama, gitar, halk oyunları

8 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Çocuk)

saat: 20.00

Piyano, keman, gitar

9 Haziran Mustafa Saffet Kültür Merkezi (Çocuk)

saat: 20.00

Tiyatro (Çocuk)

10 Haziran Mustafa Saffet Kültür Merkezi (Yetişkin)

saat: 20.00

Tiyatro (Yetişkin)

10 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Çocuk)

saat: 13.00

Tiyatro (Çocuk)

11 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Çocuk)

saat: 13.00

Piyano, Gitar Bağlama Bale

saat: 16.00

Piyano, Gitar, Bağlama

11 Haziran Mustafa Saffet Kültür Merkezi (Çocuk)

Saat: 12.00

Tiyatro (Çocuk)

Saat: 15.00

Piyano, Keman, Gitar

Saat:18.00

Piyano, Gitar, Keman, Bale

12 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Yetişkin - Çocuk)

Saat: 13.00

Bale, oryantal roman, flamenko, perküsyon, piyano, bağlama, keman

Saat: 16.00

Piyano, Gitar, Keman, Halk Oyunları