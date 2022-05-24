Ataşehir, dans müzik ve tiyatro dolu sanat gösterilerine hazırlanıyor

Ataşehir 15 gün sürecek sanat gösterilerine hazırlanıyor.
“Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz” projesi çerçevesinde eğitim alan binden fazla çocuk ve 500'e yakın yetişkin, 29 Mayıs itibariyle Ataşehirliler için dans edecek, şarkı söyleyecek, enstrümanlara ses verecek ve tiyatro gösterileri ile sahne alacaklar.
Ataşehir Belediyesi “daha özgür, daha mutlu, ve daha refah bir topluma ulaşmanın yolunun kültür ve sanattan geçtiğine” duyduğu inançla, tam 12 yıldır sanatın çeşitli alanlarında yurttaşlara eğitimler veriyor. Bu kurslarda yetişen gençler, kimi zaman Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyor ve gösterdikleri başarılarla ailelerinin ve tüm Ataşehir'in gururu oluyorlar.
2021-2022 eğitim dönemi kursiyerleri de 29 Mayıs'tan itibaren sanatseverlere baleden perküsyona, bağlamadan halk oyunlarına ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede çok sayıda gösteri sunacaklar.
Heyecanla beklenen birbirinden renkli yıl sonu etkinlikleri, 29 Mayıs - 12 Haziran tarihlerinde Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde yapılacak.
Program
29 Mayıs Cemal Süreya Etkinlik Merkezi
Saat: 13.00 (çocuk)
Piyano, Bale
saat: 16.00 (yetişkin)
Perküsyon, bağlama, halk oyunları
29 Mayıs Mustafa Saffet Kültür Merkezi (Çocuk)
Saat: 12.00
resim sergisi açılışı
30 Mayıs Mustafa Saffet Kültür Merkezi (Çocuk)
Saat: 18.00
Piyano, bale, müzikal tiyatro
30 Mayıs Cemal Süreya Etkinlik Merkezi
Saat: 13.00 (yetişkin)
Tiyatro
saat: 16.00 (yetişkin - çocuk)
Tiyatro
31 Mayıs Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Çocuk)
saat: 20.00
Piyano, keman, bağlama, bale
1 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Çocuk)
Saat: 20.00
Piyano, keman, gitar, perküsyon
3 - 12 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi
saat: 17.00
Yetişkin resim sergisi açılışı
4 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi
saat: 12.00 (çocuk)
Tiyatro
saat: 18.00 (yetişkin)
Bağlama, dans
5 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Çocuk)
saat: 13.00
Piyano, gitar, bale
saat: 16.00
Piyano, keman, perküsyon, bale
7 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Yetişkin)
Saat: 20.00
Perküsyon, bağlama, gitar, halk oyunları
8 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Çocuk)
saat: 20.00
Piyano, keman, gitar
9 Haziran Mustafa Saffet Kültür Merkezi (Çocuk)
saat: 20.00
Tiyatro (Çocuk)
10 Haziran Mustafa Saffet Kültür Merkezi (Yetişkin)
saat: 20.00
Tiyatro (Yetişkin)
10 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Çocuk)
saat: 13.00
Tiyatro (Çocuk)
11 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Çocuk)
saat: 13.00
Piyano, Gitar Bağlama Bale
saat: 16.00
Piyano, Gitar, Bağlama
11 Haziran Mustafa Saffet Kültür Merkezi (Çocuk)
Saat: 12.00
Tiyatro (Çocuk)
Saat: 15.00
Piyano, Keman, Gitar
Saat:18.00
Piyano, Gitar, Keman, Bale
12 Haziran Cemal Süreya Etkinlik Merkezi (Yetişkin - Çocuk)
Saat: 13.00
Bale, oryantal roman, flamenko, perküsyon, piyano, bağlama, keman
Saat: 16.00
Piyano, Gitar, Keman, Halk Oyunları