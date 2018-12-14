Ataşehir Monheım Tasarım Okulu'nda eğitimler başlıyor

Kardeş kent olan Ataşehir ve Almanya'dan Monheim belediyeleri işbirliğiyle açılan “Ataşehir Monheim Tasarım Okulu”nda eğitimler başlıyor.

Ataşehir ve Monheim Belediyeleri'nin Ataşehir'de ortaklaşa hazırladıkları tasarım okulunda, moda ve dijital dünya üzerine toplam 5 alanda eğitimler olacak. Kurulacak 10'ar kişilik sınıflarda; 3 boyutlu animasyon, 2 boyutlu animasyon, stop motion, moda tasarımı ve moda üretimi eğitimleri verilecek.

8-14 yaş arasında sınıflara ayrılacak öğrencilere; moda tasarımı, moda üretimi ve stop motion derslerinde 8'er, 3 boyutlu animasyon ve 2 boyutlu animasyon derslerinde 5'er sınıf açılacak. Ataşehir Monheim Tasarım Okulu, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi'nde yer alıyor.

15 Aralık Cumartesi günü başlayacak kayıtlar ve detaylı bilgi için Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi'ne başvurabilirsiniz. Eğitimler ise 24 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

5 yıl sürecek olan projede, Monheim Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi ortak çalışmalarla, fikir alışverişlerinde bulunarak her yıl sanat ve tasarım atölyelerinde, öğretmen ve öğrenci değişimi yaparak faaliyetlerinin daha kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Çocuklar hem modayı hem dijital dünyayı öğrenecek

3D Animasyon dersinde çocuklar; 3D tasarım, dijital çizim, animasyon, dijital oyun karakterleri yaratma gibi ülkemizde çok sınırlı sayıda çocuğun ulaşabildiği eğitimlere katılarak; bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirecekler. 2D Animasyon dersinde ise çocuklar; hayal ettikleri hikayeyi bilgisayar ortamında kurgulayıp, çizmeyi ve hayata geçirmeyi profesyonel yazılımlarla birlikte öğrenecekler.

Stop Motion atölyesine katılacak çocuklar, stop motion ile hareketsiz duran 3 boyutlu objelerin hareketlerinin kare kare fotoğraflanmasını ve bütün karelerin birleştirilerek hareket hissinin verilmesiyle animasyon filmi yapılmasını öğrenecekler. Moda Üretimi atölyesinde, çocuklar temel dikiş tekniklerini öğrenerek basit ama gündelik hayatta kullanabilecekleri ürünler tasarlayabilecekler.

Moda Tasarımı atölyesinde de çocuklar; temel çizim tekniği, boyama tekniği ve koleksiyon çıkarmayı öğrenerek, hem el becerileri gelişecek hem de hayal ettikleri hikayeyi hayata geçirebilecekler.