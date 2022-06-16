Ataşehir Spor Parkı, İmamoğlu'nun katılımıyla açıldı

Ataşehirlilerin sporla iç içe olacakları Spor Parkı'nın yapımı tamamlandı. Parkın açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve çok sayıda vatandaş çocuklarıyla birlikte katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ataşehir'de yapımını sürdürdüğü ve 12 bin 463 metrekarelik alan üzerine kurulu Spor Parkı'nın yapımı tamamlandı. Parkın açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve çok sayıda vatandaş çocuklarıyla birlikte katılım sağladı. Amatör Futbol Kulüpleri'nin futbol karşılaşmalarına sahne olacak parkta aynı zamanda vatandaşlar hem spor yapabilecek hem de oturma mekânlarında çocukları ile keyifli vakit geçirebilecekler.

Çok sayıda etkinlik alanı Ataşehirli vatandaşlarla buluştu

Yapımı tamamlanan park içerisinde; 5 bin 800 metrekarelik futbol sahası, 350 seyircilik tribün, 125 metrekarelik fitness alanı, 525 metrelik yürüyüş parkuru, 380 metrekarelik çocuk oyun alanı, sporcu ve hakemler için giyinme ve dinlenme odaları ile İdari hizmet binası yer alıyor.

Başkan Battal İlgezdi çocuklarla buluştu

Parkın açılışını İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte gerçekleştiren Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, halı sahaya girerek çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Program çerçevesinde Başkan İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediyelerini takdim etti.